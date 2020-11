Covid, 20 positivi a San Nicandro Garganico

Sono invece 24 i soggetti in sorveglianza ed isolamento fiduciario

San Nicandro Garganico (FG) – Sono 20 i casi di positività registrati a San Nicandro Garganico. Il dato è aggiornato a ieri 2 novembre.

Lo ha reso noto pochi minuti fa il sindaco della cittadina garganica, Costantino Ciavarella.

“Comunico alla cittadinanza che, come da ultima nota inviatami dalla Prefettura di Foggia in data 02 novembre 2020, ufficialmente a San Nicandro Garganico risultano 20 cittadini positivi al Covid-19 e 24 in sorveglianza ed isolamento fiduciario”.