Covid, 23 positivi a Cagnano Varano. Sindaco: “Leggero miglioramento. Lunedì riaprirà la scuola”

Di Pumpo: “Tre soggetti si sono negativizzati. Speriamo che arrivino altre belle notizie come questa”

Cagnano Varano (FG) – Lieve calo dei contagi da Coronavirus a Cagnano Varano come ha reso noto ieri sera il sindaco Michele Di Pumpo con un video su facebook. Il numero dei soggetti positivi al Covid-19 infatti scende a 23: “Il dato è stabile ma in leggero miglioramento – ha spiegato Di Pumpo – abbiamo infatti 3 soggetti che si sono negativizzati. Questa è una bella e ottima notizia e speriamo che arrivino altre notizie come questa”.

Il primo cittadino di Cagnano ha reso noto anche che lunedì 16 novembre riaprirà la scuola: “Non sussistono al momento motivazioni per le quali la scuola debba restare chiusa. Noi comunque resteremo attenti fino all’ultimo minuto perché la situazione può cambiare in qualsiasi momento”.

Il sindaco ha invitato nuovamente i cittadini alla prudenza, ricordando di non creare assembramenti dinanzi all’edificio scolastico negli orari di entrata ed uscita degli alunni, ma anche di cercare di razionalizzare la spesa, evitando di andare al supermercato più volte al giorno.

Il sindaco ha ricordato ancora una volta le semplici regole per evitare i contagi come indossare sempre la mascherina, mantenere la distanza e igienizzarsi le mani. “Attenzione anche a toccare le superfici” ha aggiunto.

“Non è semplice per nessuno – ha spiegato il sindaco – soprattutto per chi ci sta difendendo in prima linea. Le notizie purtroppo non sono buone. Il dipartimento di prevenzione sta lavorando 24 ore su 24. Molti aspettano il tampone”.

“Noi siamo qui per dare conforto a tutti” ha concluso Di Pumpo. “Il cuore dei cittadini di Cagnano è conosciuto da tutti. E in questo momento così importante deve dare il massimo di amore e solidarietà. Tutti uniti possiamo uscire da questa pandemia. Cerchiamo di non dare e leggere notizie inutili che non fanno bene alla comunità”.