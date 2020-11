Covid, 25 contagiati a Cagnano Varano. Il sindaco: “Molti di loro sono in attesa di negativizzazione”

Sale il numero dei positivi anche a Cagnano Varano, ma il sindaco precisa: “Molti sono in fase di guarigione”. Il dato è aggiornato ad oggi 11 novembre

Cagnano Varano (FG) – Casi di positività al Covid-19 in aumento anche a Cagnano Varano. Lo ha reso noto questa sera il sindaco della cittadina, Michele Di Pumpo, che su facebook ha informato i cittadini sulla situazione contagi aggiornando i dati ad oggi 11 novembre.

“Attualmente abbiamo 25 casi di soggetti positivi a Cagnano. Sembra che stiano aumentando, ma molti di loro pur essendo positivi stanno benissimo e stanno aspettando la negativizzazione. Sono in fase di guarigione e a loro mando un abbraccio e un augurio di buona guarigione da parte mia e da parte di tutti i cittadini di Cagnano. Tra queste 25 persone ci sono soggetti che stanno facendo i tamponi di controllo per accertare la negativizzazione. Purtroppo nella maggior parte dei soggetti la negativizzazione arriva anche dopo un mese. Non si conosce ancora molto su questa malattia”.

“Da ieri però abbiamo una grande speranza – continua Di Pumpo – un vaccino con efficacia al 90% che potrebbe essere pronto nel giro di un paio di mesi, addirittura la commissione Europea ne ha già commissionate 200 milioni di dosi”.