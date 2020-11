Covid, 50 positivi a San Nicandro Garganico. Il Sindaco: “Si scelga la didattica a distanza”

Aumento di positivi nella cittadina garganica: “Ufficiosamente, sulla base di dati confermati da riscontro oggettivo sul territorio, le positività sono maggiori di quelle rese note dalla Prefettura, con 50 casi positivi e circa 25 in isolamento fiduciario”

San Nicandro Garganico (FG) – Aumentano i casi di positività al Covid-19 a San Nicandro Garganico. Il sindaco della cittadina, Costantino Ciavarella, fa il punto sulla situazione e annuncia nuove misure per far fronte all’emergenza sanitaria.

“Nella nostra comunità, rispetto al mio precedente comunicato di alcuni giorni fa, si è verificato un incremento di nuovi casi positivi al Covid 19. La Prefettura, con comunicazione ufficiale, rende noto che al 5 novembre, nella nostra comunità ci sono 35 casi positivi al coronavirus e 20 in isolamento fiduciario” riferisce Ciavarella.

Ma poi lo stesso sindaco precisa: “Ufficiosamente, sulla base di dati confermati da riscontro oggettivo sul territorio, le positività sono maggiori con 50 casi positivi e circa 25 in isolamento fiduciario”. “Consola la certezza che tutti sono asintomatici o paucisintomatici, tranne due persone che sono ricoverate in ospedale, ma non necessitano di terapia intensiva”.

“La situazione è in continuo peggioramento ovunque – rileva il primo cittadino di San Nicandro Garganico – tanto da far evocare la possibilità di un nuovo lockdown che determinerebbe un dramma socio-sanitario ed economico senza precedenti”.

Per questo il sindaco ricorre ad alcune misure: “In questa situazione, il primo provvedimento preso è quello di riistituire il C.O.C. – informa Ciavarella – per offrire un servizio nella assistenza alla popolazione e, in particolare, alle persone costrette a rimanere a casa in quanto risultate positive al Covid-19, o perché sottoposte a misure di isolamento fiduciario, ed inoltre per supportare l’approvvigionamento di farmaci e presidi necessari alle persone anziane o con disabilità”

Per quanto riguarda la scuola, il sindaco non ha dubbi: “Invito le famiglie degli alunni della scuola primaria e la scuola secondarie di primo grado a scegliere di continuare la didattica a distanza, fino a nuovi provvedimenti che verranno adottati dopo l’incontro che tutti i sindaci di capitanata avranno con il Prefetto”

Infine, l’invito a tutti i cittadini, ed in particolare ai ragazzi ed ai giovani, a “rispettare le regole sanitarie contenute nel D.P.C.M. del 4 novembre e di comportarsi responsabilmente per tutelare la salute di ognuno di noi soprattutto degli anziani e delle persone più a rischio”.