Covid, a Cagnano Varano 43 positivi ma 26 di loro sono in attesa di tampone negativo

Il sindaco Michele Di Pumpo, torna a fare il punto sulla situazione dei contagi a Cagnano Varano

Cagnano Varano (FG) – “La linea dei contagi sta tendendo a stabilizzarsi”. Con queste parole il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, con un video su facebook, nella serata di ieri ha fatto il punto sulla situazione dei contagi nel cittadina garganica.

“Da oltre una settimana i casi sono sempre gli stessi – ha spiegato Di Pumpo – e risultano essere 43 i casi di positività accertata, di cui 2 in questo momento sono ospedalizzati, in condizioni stabili ma non gravi. Di questi 43 soggetti, 26 sono in attesa di tampone negativo. Questo significa che loro hanno superato la malattia, ma come sapete la positività può restare anche dopo 25/30 giorni, comunque stanno bene e sono in fase di guarigione definitiva”.

“Siamo quotidianamente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione, con il distretto, con i medici di base” ha aggiunto il sindaco. “Purtroppo ci sono lunghe attese per un distretto che non ha tantissime unità e non riesce a sopperire a questi enormi numeri”.

Il sindaco inoltre ha annunciato nuovi provvedimenti: “Vi anticipo che a breve ci saranno delle importanti misure di prevenzione che riguarderanno tutta la popolazione di Cagnano. Misure che questa amministrazione ha voluto fortemente. Come sapete, abbiamo provveduto alla chiusura delle piazze. La chiusura, le privazioni, i divieti non piacciono a nessuno, a me per primo, ma se questo è necessario per far sì che i contagi diminuiscano in maniera sostanziale, io sono favorevole. Se ognuno di noi riuscirà a fare la propria parte io sono convinto che usciremo da tutto questo”.