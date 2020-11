Covid, a Carpino prorogata la chiusura delle scuole fino al 7 dicembre

Carpino (FG) – I cancelli delle scuole resteranno chiusi a Carpino dove il sindaco, il dott. Rocco Di Brina, con una nuova ordinanza (n. 61 del 2020), ha disposto la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 7 dicembre.

Il provvedimento si è reso necessario, come si legge nel testo dell’ordinanza, “considerato che risulta attualmente in quarantena un numero elevato di personale amministrativo e non dell’Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli” per accertata positività al Covid-19″.