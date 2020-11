Covid a Carpino, salgono a 7 i positivi. Il sindaco: “Vedo ancora assembramenti”

Il sindaco: “Se continuerà così, sarò costretto ad emanare un’ordinanza di chiusura di alcuni luoghi pubblici”

Carpino (FG) – Salgono a 7 le positività al Covid-19 registrate a Carpino. Lo ha reso noto oggi il sindaco della cittadina garganica, Rocco Di Brina: “Sono situazioni abbastanza definite. Abbiamo prontamente individuato gli interessati. Stiamo monitorando tutti i loro contatti anche con l’ausilio del Dipartimento di prevenzione dell’Asl. Queste persone sono in isolamento, dopo aver saputo della loro positività.

“Non è situazione di allarmismo – spiega il sindaco – ma è una situazione che ci deve far riflettere perché purtroppo, anche se in maniera molto lenta, anche nel nostro paese i casi stanno aumentando. Questo ci deve portare soltanto ad una maggiore attenzione, ad evitare gli assembramenti che io purtroppo noto ancora in luoghi pubblici. Se la situazione dovesse continuare in questo modo, mio malgrado sarò costretto ad emanare un’ordinanza di chiusura di questi luoghi pubblici. Vedo ancora tanti ragazzi assembrati nella nostra piazzetta”.

Ed è a loro, ai più giovani, che il sindaco si rivolge direttamente: “Ragazzi dovete evitare gli assembramenti. E a poco serve non stare in strada e stare rinchiusi dentro case private in 10/15 persone. E’ un assoluto controsenso. Chiedo un po’ di sacrificio a tutti. Cerchiamo di superare questo momento molto difficile sperando che già da qui ad un mese, quindi anche per le festività di Natale, potremo stare un po’ più tranquilli”.

Il sindaco torna così ad aggiornare la cittadinanza, ma precisa: “Nel rispetto della privacy, io non sono tenuto a divulgare le generalità degli interessati, ma bisogna evitare di innescare il meccanismo della caccia all’untore. Noi dobbiamo considerare che ogni persona a noi vicina potrebbe essere una persona che può contagiarci. Per questo bisogna rispettare tutte le misure di prevenzione.

Il sindaco lancia poi un messaggio di vicinanza ai sindaci del comuni che sono particolarmente interessati dai contagi.

Nella giornata di ieri il sindaco ha prolungato l’ordinanza di chiusura della scuola dell’infanzia fino all’8 novembre, riaprendo così il 9 novembre: “Questo provvedimento si è reso necessario, perché quando abbiamo appreso la notizia della positività di un operatore della scuola dell’infanzia, dopo addirittura che avevamo già chiuso la scuola, abbiamo pensato di far trascorrere i 14 giorni di quarantena e quindi mettere in ulteriore sicurezza tutti i bambini nonché gli altri operatori e il personale docente della scuola dell’infanzia. Nel frattempo ad oggi non ci risultano sviluppi ulteriori che riguardano il mondo della scuola”.