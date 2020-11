Covid, a Ischitella 5 positivi accertati e 9 cittadini posti in “isolamento fiduciario”

I dati dei contagi nel Comune di Ischitella aggiornati ad oggi 27 novembre

Ischitella (FG) – Ad oggi 27 novembre sono 5 i casi accertati di positività al Covid-19 nel Comune di Ischitella. A questi si aggiungono però 9 cittadini che non hanno ancora effettuato il tampone e che attualmente sono in stato di “sorveglianza ed isolamento fiduciario”. Altri 5 cittadini invece, risultati negativi al tampone, restano sotto osservazione.

A diffondere i dati in data odierna è il sindaco della cittadina di Ischitella, Carlo Guerra, che fa il punto sulla situazione dei contagi da Covid nel territorio comunale, analizzando la comunicazione giunta dalla Prefettura di Foggia.

Il sindaco di Ischitella si esprime anche in merito alla riapertura delle scuole, a seguito delle tante richieste di prorogare la chiusura di esse: “A voi sembrerà assurdo – sostiene Guerra – ma il sindaco, il Presidente di Regione e nemmeno il Ministro possono emettere provvedimenti di chiusura delle scuole in via preventiva. Sembrerà illogico ma così è. Il provvedimento nasce solo dopo l’emergenza. E, a determinate condizioni, su proposta di autorità competenti in materia”.