Covid, a San Marco in Lamis 96 positivi: il Sindaco si appella alla cittadinanza

Il sindaco: “In una settimana siamo passati da 45 positivi a 96 positivi. Sono numeri allarmanti che devono far riflettere tutti”

San Marco in Lamis (FG) – Sale la preoccupazione a San Marco in Lamis per l’aumento dei contagi da Coronavirus. In una settimana infatti i positivi sono passati da 45 a 96 ai quali si aggiungono circa 40 persone in quarantena fiduciaria.

A fornire i numeri aggiornati è il sindaco della cittadina garganica, Michele Merla, che nella serata di ieri ha parlato alla cittadinanza con un video su facebook: “Sono numeri che destano preoccupazione. Sono numeri che devono far riflettere tutti. Tutti dobbiamo collaborare affinché vengano utilizzate quelle norme per poter contenere la diffusione del virus”.

“In questa settimana abbiamo utilizzato gli strumenti che la norma ci dà- spiega Merla – quindi a malincuore abbiamo chiuso il cimitero, il centro anziani. Preannuncio che già da mercoledì 4 novembre sospenderò il mercato settimanale, perché lì è molto facile il contagio ed è molto molto facile che si possano verificare assembramenti, non ci sono gli spazi necessari per evitarli. C’è motivo di preoccupazione, di allarme. In una settimana purtroppo sono raddoppiati i numeri e questo non ci fa stare tranquilli”.

Il sindaco rivolge così un appello a tutti i cittadini, ai ragazzi, agli anziani: “Ad utilizzare tutti i dispositivi di contenimento, la mascherina, il lavaggio delle mani e ad adottare tutti quegli atteggiamenti virtuosi che in primavera ci hanno contraddistinto”. “Questo è il motivo di questo mio appello alla città ed è il motivo per cui nelle settimane che verranno saremmo costretti a prendere delle decisioni. Chiuderemo al minimo indispensabile il contatto al comune, la biblioteca, e tutti quei luoghi in cui è possibile il contatto con le persone e quindi la trasmissione del virus”.

Il sindaco chiede collaborazione ai commercianti, agli ambulanti e a tutti coloro che svolgono un ruolo nella nostra città. I numeri sono allarmanti in questa città e nell’intera regione”.

Infine un messaggio di coraggio per tutti coloro che in questo momento stanno vivendo il virus in prima persona: “Siate forti. Noi vi saremo vicini. Tutti insieme possiamo fare in modo che questi giorni siano solo un brutto ricordo”.