Covid, a San Nicandro Garganico i positivi salgono a 57: chiusi parchi e spazi pubblici

A fronte dell’aumento dei contagi nella cittadina, il sindaco firma un’ordinanza con nuove misure straordinarie

San Nicandro Garganico (FG) – “È un momento delicato e di massima allerta. La Prefettura, con comunicazione ufficiale, rende noto che al 12 novembre, nella nostra comunità ci sono 47 casi con tampone positivo al coronavirus e 57 in isolamento fiduciario”. A darne comunicazione è il sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella, che decide di adottare così nuove misure staordinarie per evitare il diffondersi dei contagi,

“Vi è un aumento del numero dei casi positivi al coronavirus nella nostra comunità, rispetto al mio precedente comunicato, per cui si rende necessario adottare misure di contenimento alla diffusione della viremia che sono ben indicate nella ordinanza appena pubblicata” spiega il sindaco.

Di seguito le nuove misure adottate nel Comune di San Nicandro Garganico:

1- La chiusura del parco san Michele, del parco di piazza A. Moro (Ex Piazza del Popolo), del parco della Rimembranza (interno villa comunale di piazza IV Novembre), del tratto di villa comunale antistante al viale Papa Giovanni XXIII° (ad eccezione del solo transito pedonale all’interno della stessa) e del tratto di villa comunale antistante l’edificio scolastico di Piazza IV° Novembre (ad eccezione del solo transito pedonale all’interno della stessa e per consentire ai genitori di accompagnare gli alunni sia in entrata che in uscita all’edificio scolastico).

2- È vietato l’utilizzo delle aree attrezzate a parco giochi per bambini posti negli spazi pubblici della città.

3- E’ vietato l’utilizzo del campo da calcetto di via san Cristoforo;

4- È vietato il consumo in luogo pubblico all’aperto, su tutto il territorio comunale, di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore.

5- Sospensione del mercato bimensile, zona stazione, di venerdì 20 novembre 2020.

“Sono consapevole di mettere in difficoltà molti concittadini che vivranno un periodo di ulteriori restrizioni a quelle già presenti nei vari DPCM, come condivido le preoccupazioni delle attività commerciali stremate da un periodo di sacrifici e timorose dall’ipotesi di altre chiusure” spiega Ciavarella.

“È un momento delicato e di massima allerta per cui oltre alle restrizioni e ai controlli delle forze dell’ordine, è necessario che ognuno faccia la propria parte nel rispetto di quanto indicato nell’ordinanza, per cui invito tutti i cittadini, ed in particolare ai ragazzi ed ai giovani, alla massima collaborazione e di comportarsi responsabilmente per tutelare la salute di ognuno di noi soprattutto degli anziani e delle persone più a rischio” conclude il primo cittadino di San Nicandro Garganico.