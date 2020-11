Covid, a Vico del Gargano 24 positivi e circa 30 persone in attesa del tampone

Il sindaco di Vico del Gargano fa il punto sui contagi da Covid-19: “La situazione è notevolmente peggiorata”

Vico del Gargano (FG) – Il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, con un video su facebook, torna ad informare cittadini sulla situazione contagi da Covid-19 nel comune. Prima di comunicare i dati però, il sindaco esprime il proprio cordoglio per i cittadini che purtroppo hanno perso la battaglia contro il virus: “Il primo pensiero va a chi, a causa del Coronavirus, ci ha lasciati, ai nostri quattro concittadini che sono venuti a mancare a causa della pandemia. Ai loro familiari va il nostro abbraccio”.

Poi Sementino fa il punto sui contagi da Covid-19 con i dati aggiornati ad oggi 24 novembre: “La situazione non è delle migliori a Vico del Gargano. Rispetto alla scorsa settimana la situazione è notevolmente peggiorata. Siamo passati dai 7 positivi certi, la scorsa volta parlavo di 14 informali, siamo arrivati a 24 cittadini contagiati, accertati perché hanno eseguito il tampone molecolare”.

“Oltre a questi 24 positivi – aggiunge il sindaco vichese – abbiamo circa 30 concittadini che sono in attesa di sottoporsi al tampone molecolare”.

“Purtroppo la situazione dell’Asl – spiega Sementino – viaggia con molto ritardo, perché ci sono tanti casi, tanti tamponi da eseguire e quindi si va un po’ a rilento. Con i drive-through posizionati all’interno della provincia molto spesso si accelera, come sta avvenendo in questo territorio, ma molto spesso è necessario del tempo per arrivare poi ad eseguire il tampone molecolare”.

“La situazione, quindi, non è più tranquilla come prima – afferma il sindaco. “È vero che vi è un controllo attento di chi è contagiato e dei familiari, ma il mio appello resta lo stesso. Se non è necessario uscire, non usciamo. Non serve che lo dica il sindaco o il Presidente del Consiglio con i decreti. Evitiamo di stare in giro. Usciamo solo per le cose necessarie, per il lavoro o per fare la spesa”.

“Se qualche concittadino ha necessità di essere aiutato dalla Protezione civile perché è in quarantena, in isolamento o perché è positivo, basta chiamare il sindaco, i vigili o gli uffici, ed avvisare. “La protezione civile sta già operando. Se ci sono altri cittadini che hanno bisogno, possono comunicarcelo. Siamo a disposizione per venire incontro alle esigenze dei cittadini che in questo momento hanno bisogno”.

L’appello del primo cittadino di Vico del Gargano è quello “di fare attenzione, di non andare in giro inutilmente, di mantenere il distanziamento sociale, di uscire solo quando vi è necessità”. “Non assembriamoci – ribadisce Sementino – è una situazione pericolosa, molto particolare, molto delicata. C’è chi, a nostra insaputa, non rispetta queste norme. Ci sono poi i positivi asintomatici che non sanno neanche loro di essere venuti a contatto con il virus. Se utilizziamo queste accortezze, riusciremo a ridurre il rischio di contagio. Prestiamo attenzione”.

“C’è anche qualcuno che è guarito, ma rispetto ai nuovi positivi sono in numero inferiore. E purtroppo – ripete il sindaco – c’è anche qualcuno che ci ha lasciati e il mio pensiero, quello dell’amministrazione e credo di tutti i cittadini di Vico va a loro e a tutti i familiari”.