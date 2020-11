Covid, aumentano i contagi a Vico del Gargano: prorogata la chiusura delle scuole

Il Sindaco: “Il numero delle persone contagiate è aumentato”

Vico del Gargano (FG) – Anche se mancano, come sta succedendo in diversi comuni foggiani, i dati ufficiali aggiornati, negli ultimi giorni è stato riscontrato un aumento dei casi di positività al Covid-19 a Vico del Gargano dove il sindaco Michele Sementino, con una nuova ordinanza, ha prorogato la chiusura in via precauzionale delle scuole.

“Il numero delle persone contagiate è aumentato. Per questo – precisa il sindaco – in via precauzionale, ho disposto la chiusura dal 23 al 28 novembre compreso:

– dei due plessi scolastici dell’Istituto Scolastico Comprensivo “M. Manicone – F. Fiorentino”;

– del plesso scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Publio Virgilio Marone”;

– della Scuola dell’Infanzia San Francesco d’Assisi;

– dell’asilo nido comunale.

Restano confermate tutte le misure adottate da parte delle Istituzioni scolastiche di forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica garantendo in detto periodo lo svolgimento delle attività didattiche tramite il ricorso alla didattica digitale integrale.