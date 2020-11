Covid, contagi nell’Istituto Manicone-Fiorentino di Vico del Gargano: parte una petizione dei genitori

Una petizione per chiedere che siano accertate circostanze ed eventuali responsabilità su come è stata gestita la situazione relativa ai contagi da COVID-19 all’interno dell’Istituto scolastico comprensivo di Vico del Gargano

Vico del Gargano (FG) – Una petizione, con il contenuto di una vera e propria lettera aperta indirizzata anche alle autorità, per chiedere che siano accertate circostanze ed eventuali responsabilità su come è stata gestita la situazione relativa ai contagi da COVID-19 all’interno dell’Istituto scolastico comprensivo Manicone-Fiorentino di Vico del Gargano. E’ questa l’iniziativa intrapresa da un gruppo di genitori di alunni della stessa scuola in cui si sono verificati i fatti.

“Siamo un gruppo di genitori, i cui figli frequentano la scuola dell’Infanzia dell’I.C. “Manicone-Fiorentino” di Vico del Gargano e, da qualche giorno, abbiamo appreso che alcune insegnanti dei nostri bambini sono risultate positive al Covid-19. Gli organi preposti non ci hanno mai fornito alcuna informazione su tale circostanza.

Abbiamo, infatti, saputo di quei casi di positività soltanto il giorno 11 novembre 2020, a seguito di alcune telefonate da parte di un dipendente della Asl di San Severo, il quale chiedeva ad alcuni di noi come stesse procedendo la quarantena dei nostri figli venuti a contatto con le insegnanti contagiate. In realtà, fino a tale data, non avendo mai avuto contezza della positività delle maestre e non essendoci mai stato comunicato nulla in tal senso, abbiamo continuato regolarmente a portare a scuola i nostri figli, ignari di quello che avveniva al suo interno (ci riferiamo, in particolare, al periodo che va dalla fine di ottobre sino al giorno 11 novembre 2020).

Riteniamo che quanto successo all’interno del plesso scolastico “Fiorentino” abbia messo in serio pericolo tutti i bambini, potenzialmente ‘vettori’ e origine di un possibile focolaio, e l’intera Comunità. È inutile nasconderlo, siamo profondamente scossi e sfiduciati. Ancora oggi, a distanza di giorni, non riusciamo a comprendere come possa essere accaduto un fatto del genere all’interno di una scuola, che dovrebbe essere uno dei luoghi più sicuri.

Vogliamo ricordare, ancora una volta, che si è consentito che diversi bambini, anziché osservare il periodo di quarantena, continuassero a frequentarla, mettendo a rischio un’intera comunità. Noi chiediamo solo che sia fatta piena luce su quanto è successo e che vengano accertate le eventuali responsabilità di chicchessia. Siamo cittadini italiani e crediamo nella legge e nelle Istituzioni di questo Stato.

Il presente comunicato/appello è rivolto al Ministro dell’Istruzione, all’On.le Prefetto della provincia di Foggia, al Presidente della Regione Puglia, all’Assessore regionale alla salute, all’Assessore regionale all’Istruzione, all’Ufficio scolastico regionale e al direttore generale della ASL di Foggia, affinché predispongano gli opportuni accertamenti e adottino gli eventuali necessari provvedimenti. Il contenuto di tale documento viene interamente condiviso anche da altri genitori di figli non direttamente coinvolti, ma ugualmente frequentanti l’I.C. “Manicone – Fiorentino”, affinché si faccia chiarezza sui gravi episodi accaduti.

Il link della petizione