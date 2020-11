Covid, il Sindaco di Vico del Gargano: “Situazione sotto controllo, non abbassiamo la guardia”

Il sindaco Michele Sementino torna a rivolgersi ai suoi concittadini per rassicurarli e informarli

VICO DEL GARGANO (Fg) – “Al momento, per quanto riguarda l’emergenza Covid, a Vico del Gargano la situazione è sotto controllo e senza sostanziali cambiamenti rispetto alla scorsa settimana. Questo non significa che si debba e si possa abbassare la guardia, tutt’altro. Ci aspettano settimane e mesi non facili da affrontare, non abbattiamoci e cerchiamo di aiutare in ogni modo possibile chi sta soffrendo e chi è più esposto al rischio di subire le conseguenze peggiori di un possibile contagio”.

Attraverso una nota, è il sindaco Michele Sementino a rivolgersi ai suoi concittadini per rassicurarli e informarli. “Siamo costantemente in contatto con la Prefettura e l’Asl”, ha spiegato Sementino. “Ogni giorno valutiamo con attenzione le informazioni che ci vengono trasferite e quelle che riusciamo a recepire, in modo da monitorare la situazione e ogni suo sviluppo”, ha aggiunto il sindaco.

“La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine stanno continuando a coordinarsi efficacemente per controllare il territorio. La stragrande maggioranza dei cittadini, donne e uomini, giovani e persone di ogni età, sta osservando con scrupolo le norme e le restrizioni anti-Covid, così come con sacrificio e grande senso di responsabilità stanno facendo i commercianti, i ristoratori, i gestori di bar e locali, gli imprenditori e i lavoratori di ogni settore”.

“Un plauso va ai nostri studenti, a dirigenti scolastici e docenti, tutti impegnati a superare le difficoltà della didattica a distanza. A questo proposito, vorrei che alle famiglie, in particolar modo alle mamme, ma anche ai papà e ai nonni che sostengono i nostri alunni più piccoli nel dare loro una mano con la Dad, giungessero il mio apprezzamento e il mio incoraggiamento per quanto stanno facendo”.

“Non è una situazione facile, ma dobbiamo continuare a restare tranquilli e a infondere fiducia. Abbiamo tutti alcuni precisi doveri: rispettare il distanziamento, evitare gli assembramenti, continuare ad aver cura di lavare e igienizzare spesso le mani, limitare allo stretto necessario gli spostamenti, osservare con scrupolo le norme e le restrizioni che sono dettate dai provvedimenti emanati dal governo e dal presidente del Consiglio dei Ministri. Forse è inevitabile in una situazione come questa, ma prego tutti i miei concittadini di fare attenzione a non alimentare né a dare credito ad allarmismi e notizie che non abbiano una fonte certa. Cerchiamo di avere e mantenere sempre un atteggiamento rispettoso della dignità e del dolore altrui: non alimentiamo nessuna inqualificabile caccia all’untore. Non esistono untori, tutti abbiamo bisogno della solidarietà e della comprensione degli altri e dobbiamo essere disposti a fare altrettanto, comportandoci come un’unica grande comunità solidale. Vi ringrazio tutti per come avete affrontato finora questi mesi così complicati e drammatici. Occorrerà avere la stessa forza e la medesima pazienza che abbiamo avuto finora per superare anche i momenti più difficili che abbiamo davanti a noi. Forza Vico del Gargano”.