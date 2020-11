Covid, l’Amministrazione di Vico del Gargano fa chiarezza in merito ai tamponi

Ecco perché a Vico del Gargano non è stato effettuato un numero di tamponi più elevato

Vico del Gargano (FG) – L’amministrazione comunale di Vico del Gargano, guidata dal sindaco Michele Sementino, fa chiarezza sulla questione dei tamponi per l’infezione da Covid-19 coronavirus. “Molti cittadini – si legge in una nota -hanno chiesto perché, a Vico, non è stato effettuato un numero di tamponi più elevato. Alcuni chiedono che sia sottoposta a esame del tampone tutta la popolazione di Vico”.

Ecco le risposte dell’Amministrazione:

– Non sono i Comuni e i sindaci ad avere il potere di decidere quanti tamponi fare e chi sottoporre all’esame. Decide e dispone l’Asl.

– Vico ha una popolazione di oltre 7mila abitanti. Oggi, complessivamente, in tutta la Puglia sono stati effettuati 4.425 test per l’infezione da Covid-19.

– In nessun paese l’Asl ha deciso di sottoporre tutta la popolazione al test per l’infezione da Covid-19. Anche a Rodi Garganico, e in tutti gli altri paesi in Puglia e in Italia, è stata ed è sempre l’Asl a decidere quanti test effettuare e su quali persone.