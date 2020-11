Covid, nuova ordinanza a Vieste: da domani stop alla didattica in presenza in tutte le scuole

Chiusi anche asili nido e centro diurno per disabili

Vieste (FG) – Stop all’attività didattica in presenza per tutti gli ordini di scuola pubblica e privata a Vieste. E’ quanto dispone l’ordinanza n.183 firmata oggi dal sindaco della cittadina garganica, Giuseppe Nobiletti.

Il provvedimento sospende la didattica in “presenza” per tutti gli ordini della scuola pubblica e privata per tutti gli alunni (anche BES), asili nido e centro diurno per disabili a partire da domani 20 novembre e fino alla data del 3 dicembre.

La decisione si è resa necessaria al fine di contenere la diffusione del contagio da covid 19.