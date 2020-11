Covid, a Ischitella salgono a 5 i positivi: la comunicazione del sindaco

Il sindaco informa la cittadinanza anche in merito all’erogazione dell’acqua e alla chiusura della scuola “P. Giannone” dopo il guasto elettrico verificatosi questa mattina

Ischitella (FG) – “I contagi ufficiali ad Ischitella continuano ad essere 4. Ufficiosamente però ho saputo dell’esistenza di un quinto”. Lo ha reso noto su facebook il sindaco di Ischitella, Carlo Guerra, che aggiorna così il numero di positivi al Covid-19 presenti nel comune di Ischitella. “Sinora siamo stati sufficientemente bravi (non bravissimi) e, soprattutto, fortunati” aggiunge Guerra.

Il primo cittadino di Ischitella informa i cittadini anche in merito all’erogazione dell’acqua, dopo il guasto verificatosi nella giornata di ieri: “L’ acqua è stata ripristinata, ma in maniera provvisoria” spiega il sindaco. “La sistemazione definitiva avverrà nei prossimi giorni. Speriamo non ci siano ulteriori interruzioni e, comunque, usiamo l’acqua con giudizio”.

Aggiornamenti del sindaco anche in merito alla chiusura della scuola “P. Giannone” dopo il guasto alla linea elettrica che questa mattina ha causato una serie di esplosioni all’interno dell’atrio di accesso principale richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’Enel: “È stata emessa ordinanza di chiusura delle scuole primarie, sino alla fine della settimana. Sono stato sul posto oggi pomeriggio. La squadra Enel stava sostituendo il contatore ed un cavo, a monte dello stesso, posto all’esterno della scuola che, sembra, abbia originato il problema. Anche in questo caso si è adottata una soluzione tampone per consentire di servire parte del rione “Croci” rimasto isolato. Ci siamo già attivati per sistemare tutto, pulire e rimbiancare al più presto”.

“Non facciamo miracoli, ci sforziamo di fare il possibile. Se poi qualcuno si vuole divertire a fare il tiro al piccione utilizzando la logica del “piove governo ladro”, faccia pure. Io e la mia amministrazione siamo consapevoli di avere la coscienza a posto!” conclude Guerra.