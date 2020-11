Covid, sale a 21 il numero dei positivi a Cagnano Varano

Il sindaco: “Stanno tutti bene e nessuno di loro è in ospedale per motivi legati al Covid”

Cagnano Varano (FG) – Aumenta il numero delle positività al Coronavirus registrate a Cagnano Varano. Lo ha reso noto ieri sera il sindaco della cittadina, Michele Di Pumpo, durante una diretta su Facebook.

“In questo momento abbiamo 21 casi positivi e altre 20 persone in quarantena. I contagi sono dunque in leggero aumento, ma la situazione è comunque stabile. Tra questi ci sono persone risultate positive oltre 14 giorni fa e che quindi sono in fase di negativizzazione. Ma stanno tutti bene. Al momento la maggior parte di loro non ha sintomi e nessuno di loro è in ospedale per motivi legati al Covid”.

Il sindaco invita nuovamente i cittadini al rispetto delle regole anti-contagio e conclude: “Sono vicino a tutti i cittadini e in particolare a tutti quelli che stanno vivendo in prima persona questo delicato momento”.