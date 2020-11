Covid, salgono a 23 i positivi a Carpino: il sindaco annuncia nuove misure

Il sindaco-medico: “Non potete immaginare qual è la situazione negli ospedali”

Carpino (FG) – Salgono i contagi da Coronavirus anche nel Comune di Carpino. Il dato aggiornato ad oggi 15 novembre è stato reso noto dal sindaco, il dott. Rocco Di Brina mediante un video messaggio su facebook. “Il numero dei positivi purtroppo, anche se lentamente, cresce anche nel nostro paese. Da 15 positivi accertati mediante tampone – fa sapere il sindaco – oggi abbiamo 23 positivi accertati sempre mediante tampone e 45 persone in isolamento fiduciario e quindi in sorveglianza. Dai dati che ho però non posso escludere che il numero dei positivi nei prossimi giorni tenderà a crescere”.

Per questo il sindaco sta valutando l’adozione di nuove misure restrittive volte e limitare il diffondersi dei contagi, come la chiusura di alcuni luoghi pubblici. “C’è già un’ordinanza con la quale si evitano gli assembramenti – ricorda Di Brina – ma se i dati sono questi io predisporrò nelle prossime ore un’ordinanza di chiusura di questi luoghi pubblici, luoghi che sarà possibile attraversare solo per recarsi a svolgere questioni di prima necessità come l’acquisto di bene alimentari. In questi luoghi sarà così consentito solo il transito” precisa Di Brina.

Le scuole resteranno chiuse, come già noto, fino a sabato 21 novembre. Resterà chiuso anche l’accesso al pubblico negli uffici del Comune con cui sarà possibile comunicare via telefono o mediante web.

“Qualcuno mi chiede ‘come facciamo ad avere contatti con un positivo se non sappiamo chi è’ – riferisce il sindaco spiegando che questa è una domanda sbagliata. “Come ho già precisato, oggi ognuno di noi deve considerare potenzialmente positivo qualunque persona. La legge sulla privacy non consente neppure in un momento di emergenza di rendere note le generalità che riguardano la salute delle persone. Ecco perché bisogna assolutamente evitare i contatti e rimanere il più possibile chiusi in casa. Bisogna uscire di casa solo per le situazioni strettamente necessarie” ribadisce Di Brina.

“Continuo a vedere ancora assembramenti anche per necessità. Mi riferisco per esempio a tutte quelle persone che sostano dinanzi alla banca. Io sentirò i vertici della banca. In banca bisogna recarsi su appuntamento. Non sarà più possibile sostare su quel piazzale in tante persone” afferma il sindaco. Non sarà più possibile sostare in piazza. Continuo a vedere persone anziane, ma non solo, che sono seduti sulle nostre panchine in piazza ad ogni ora del giorno. Questo non sarà più possibile perché con una mia nuova ordinanza questi luoghi pubblici saranno chiusi. Si potrà solo attraversare determinati luoghi per svolgere questioni di prima necessità”.

Il primo cittadino di Carpino spiega l’importanza di questi provvedimenti: “Con queste misure non voglio apparire più rigido e restrittivo di quanto sia necessario. È una necessità che riguarda la tutela della vostra salute”

“Io vivo più da vicino questa emergenza. Oltre che da sindaco, la vivo anche da medico” precisa il dott. Di Brina, medico in servizio al Policlinico di Foggia. “Voi non potete immaginare qual è la situazione negli ospedali. Io vivo quella situazione e penso al mio paese. E allora se sarà necessario stringere un po’ la cinghia nelle prossime settimane, lo farò, ma per la vostra tutela. Sappiate che è un provvedimento finalizzato esclusivamente al vostro bene e al bene di tutti noi”.