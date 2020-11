Covid, salgono a 42 i positivi a Cagnano Varano

Lo rende noto il sindaco della cittadina garganica, Michele Di Pumpo

Cagnano Varano (FG) – Sono aumentati rispetto alla settimana scorsa i casi di positività al Covid-19 a Cagnano Varano dove il sindaco, Michele Di Pumpo, ha disposto anche per la settimana in corso la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. “Nella serata del 13 novembre, infatti – ha spiegato il sindaco di Cagnano – poco dopo l’annuncio della riapertura delle scuole, è arrivata la comunicazione del dipartimento di prevenzione che portava il numero dei positivi da 20 ad un numero superiore a 40”.

I dati hanno costretto così l’amministrazione ad un dietrofront: “Tenendo conto del fatto che in quel momento era impossibile un tracciamento dei contatti positivi, da sindaco e da padre, in piena coscienza, si è ritenuto opportuno tenere le scuole chiuse” ha spiegato Di Pumpo. “Sempre in piena coscienza – ha aggiunto Di Pumpo – vi comunichiamo che le decisioni riguardo alla scuola saranno prese al momento, in base a quello che sarà il quadro che ci sarà posto. Vi invito perciò a non dare adito a sterili polemiche”.

Di Pumpo ha informato i cittadini anche della nuova postazione “drive-through” attivata a Lido del Sole per l’esecuzione dei tamponi: “È stata una decisione congiunta, dopo una riunione in videoconferenza con tutti i Comuni del distretto del Gargano Nord, il Dipartimento di Prevenzione, il direttore dell’Asl Piazzolla, il direttore del distretto Matteo Cannarozzi De Grazia e il direttore Nigri”.

“Questo è un grande traguardo per il territorio del Gargano Nord, come ha detto il sindaco di Rodi Garganico, ringraziandolo anche per aver messo a disposizione l’area, facilmente raggiungile da tutti i comuni del territorio” ha commentato Di Pumpo. “Sarà fondamentale per il tracciamento di tutti i positivi. Anche Vieste avrà una postazione ‘drive-through’ così come un’altra postazione sarà attivata a Monte Sant’Angelo”.

“Il tampone – precisa il sindaco – va fatto secondo un determinato protocollo. Verrà fatto solo a soggetti che sono stati segnalati, per una determinata sintomatologia e per contact tracing dal Medico di base e dal Servizio Sanitario. In virtù di questo saranno contattati dall’Asl per effettuare il tampone”.

Il sindaco di Cagnano infine lancia un messaggio invitando i cittadini alla precauzione: “L’emergenza c’è. Dobbiamo rendercene conto tutti. Si evidenzia anche nei ritardi dell’esecuzione dei tamponi. La nostra è una delle province più sotto pressione. I nostri ospedali sono in piena emergenza”.