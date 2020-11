Covid, stabile il numero dei contagi a Carpino. Il sindaco: “Non allentiamo la presa”

Il sindaco di Carpino torna ad informare i cittadini sulla situazione dei contagi da Covid-19 nel paese

Carpino (FG) – Il numero delle positività al Covid-19 resta stabile nella comunità di Carpino dove il sindaco, il dott. Rocco Di Brina, questa sera, con un video, ha aggiornato i suoi concittadini.

“La linea dei contagi nel nostro paese tende a stabilizzarsi, nel senso che rispetto ai numeri che avevamo circa una settimana fa non vi sono ulteriori aumenti di casi. E’ una buona notizia ma – ha precisato Di Brina – non ci deve assolutamente far allentare la presa perché dobbiamo continuare a rispettare tanto le prescrizioni regionali, nazionali e anche quelle locali”.

“Credo che questo dato della stabilizzazione della curva dei contagi sia anche il risultato di alcuni provvedimenti locali come le ordinanze con le quali ho predisposto anche la chiusura di alcuni luoghi pubblici” ha spiegato il sindaco che ha invitato nuovamente i cittadini ad avere pazienza: “Capisco tutti, capisco anche i giovani che hanno bisogno di incontrarsi, ma fare un po’ di sacrifici oggi sicuramente ci riserverà delle settimane migliori più in là, sperando anche per il Natale e per tutte le festività che ci attendono. Nel frattempo la medicina e la scienza stanno continuando a fare progressi, abbiamo terapie sempre più efficaci e speriamo presto nel vaccino”.

“Sapete che ho anche prorogato la chiusura delle scuole di ogni ordine e gradi. Non vi sono ancora le condizioni per poterle riaprire. Restano chiusi anche gli uffici comunali. Invito i cittadini ad usare internet e il telefono. Noi, amministratori e dipendenti siamo ancora qui in comune per soddisfare tutte le vostre necessità”.

“Ogni tanto – ha fatto notare il sindaco – continuo a vedere qualche concittadino in quei luoghi che sono oggetto di chiusura da parte della mia ordinanza. Invito costoro e tutti a restare in casa e ad uscire solo per le strette e indifferibili necessità”.

Infine un saluto ad un cittadino di Carpino: “E’ un concittadino che ha dato lustro al nostro paese nel mondo giudiziario. Parlo del nostro Peppino Scanzano che oggi ci ha lasciato nella città di Roma dove lui viveva. Le più sentite condoglianze a colui il quale divenne per concorso il più giovane magistrato nella Suprema Corte di Cassazione nella quale ha ricoperto il ruolo di presidente della Prima Sezione. Al nostro concittadino un caro saluto da parte mia, di tutta l’amministrazione e di tutti i concittadini di Carpino e le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia” ha concluso Di Brina.