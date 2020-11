Covid, 4 positivi a Vico del Gargano. Il sindaco: “Non inventiamo casi che non ci sono”

Il sindaco Michele Sementino torna a fare chiarezza sulla situazione contagi a Vico. Il VIDEO

Vico del Gargano (FG) – Il rincorrersi delle voci sulla presunta presenza a Vico del Gargano di numerosi casi di positività al Covid-19, ha reso necessario l’intervento del sindaco Michele Sementino che, con un video su Facebook, è tornato a fare chiarezza.

Dopo aver criticato la condotta di qualcuno che, a mezzo social, avrebbe espresso gravi affermazioni in merito alla sua credibilità, Sementino si rivolge in particolare a quanti sostengono che il sindaco non informa i cittadini: “Io mi preoccuperei del contrario, perché quando un sindaco informa troppo spesso vuol dire che la situazione è preoccupante”.

“Anche a Vico del Gargano ci sono stati dei casi Covid, il nostro Comune non è immune” afferma Sementino. “Abbiamo avuto casi anche in questa seconda ondata. Abbiamo avuto 4 casi che ora sono guariti. L’intera famiglia è stata controllata e non vi è stato alcun focolaio”.

“Ad oggi – aggiunge il sindaco – abbiamo altri 4 casi a Vico. Sono tutti in isolamento fiduciario. Le situazioni sono controllate dall’Asl e dal Dipartimento di Prevenzione. Lo ribadisco, continuiamo ad essere fortunati”.

“Un dipendente comunale ha contratto il Coronavirus” precisa Sementino. “Questa mattina l’amministrazione e tutti i dipendenti comunali, compresi i vigili urbani, hanno effettuato il tampone rapido presso un laboratorio privato. Tutti quanti siamo risultati negati. La situazione quindi è questa. Al momento a Vico ci sono 4 casi e non 50”.

“Quindi state tranquilli. Quando avrò necessità di comunicare, lo farò. Non perché gli altri sindaci fanno comunicati, dobbiamo farlo anche noi. Se gli altri sindaci fanno comunicati tutti i giorni è perché hanno problemi più grossi dei nostri. Non fasciamoci la testa quando non abbiamo problemi. Non inventiamo casi quando non ci sono. I casi ci sono, sono limitati e sono controllati. Se un sindaco vi dice che la situazione è sotto controllo, fidatevi. Ripeto, per quanto riguarda i cittadini del nostro comune, sono 4 i casi certificati dall’Asl. Questa è la realtà. Altro non c’è. Nel momento in cui ci sarà, ahimè, dovrò informarvi e spero di non farlo mai”.

“Per altri settori che non dipendono da me – conclude il sindaco – non posso essere io a dirvi cosa sta succedendo. Devono essere i responsabili a comunicare se c’è una criticità o se questa criticità è infondata. Io ho contezza di questo comune e vi posso dire che ad oggi non corriamo nessun rischio. Ma quello che ci deve interessare è rispettare le linee guida. Questo vi chiedo. Lasciamo perdere le chiacchiere. Se non faccio un video, non ci preoccupiamo. Aspettiamo che finisca questo brutto momento”.