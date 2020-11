Esplode quadro elettrico nella scuola di Ischitella, il dirigente: “Entro pochi giorni torneremo alla normalità”

Le parole del dirigente scolastico Tommaso Albano su quanto accaduto oggi nell’Istituto “P. Giannone” di Ischitella

Ischitella (FG) – “A termine di una giornata faticosa possiamo fare un bilancio: purtroppo è successo anche questo. Nota positiva: tutto è stato gestito con ordine e tutti i presenti sono stati evacuati in massima sicurezza”. Così il dirigente dell’Istituto Comprensivo “P. Giannone” di Ischitella, il dott. Tommaso Albano, ha commentato, sulla pagina facebook dell’Istituto, quanto avvenuto questa mattina nella scuola di Ischitella dove un cortocircuito nel quadro elettrico ha provocato una serie di esplosioni nell’ingresso interno dell’edificio senza fortunatamente creare alcuna conseguenza per alunni, docenti e personale scolastico, ma richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’Enel.

“L’Enel ha già provveduto al ripristino della fornitura dell’energia ed il Comune ha già sostituito il quadro elettrico” ha spiegato il dirigente scolastico. “Entro un paio di giorni torneremo alla normalità. È arrivata l’ordinanza sindacale di chiusura per i giorni 12/13/14 novembre 2020, per questi giorni ricorreremo alla DAD. Racconteremo anche questa!”.

Il dott. Albano, alla guida dell’Istituto Giannone da settembre, rassicura così tutta la comunità scolastica: “Con lo spirito positivo e costruttivo che mi ha sempre contraddistinto, supereremo anche questa! Ho tratto sempre nuova energia e linfa vitale dalle avversità che mi si sono presentate davanti per fare sempre più e sempre meglio! Ci stiamo conoscendo ma penso di essere riuscito a mostrare questo lato al corpo docente, al personale scolastico e alle famiglie che ho avuto il piacere di incontrare”.

“Mi auguro di riuscire a trasmettere questo spirito a tutte le componenti della Scuola affinché essa possa diventare un volano per tutta la comunità. La Scuola, oltre ad essere un baluardo di conoscenza ed apprendimento, ha, come scriveva il giornalista americano Herris, lo scopo fondamentale di trasformare specchi in finestre. Lavoriamo tutti per costruire una comunità scolastica forte ed efficiente e confido sempre nella partecipazione attiva di ognuno” ha concluso il dirigente.