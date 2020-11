Puglia, Emiliano riapre scuole elementari e medie: “Ma nessuno potrà essere obbligato alla presenza”

Emiliano precisa: “Nessuno potrà essere obbligato ad andare a scuola in presenza e le eventuali assenze saranno giustificate. Le scuole dovranno dotarsi immediatamente della possibilità di fare didattica a distanza”

A partire da domani 7 novembre gli alunni delle scuole elementari e medie potranno tornare in classe. Lo dispone la nuova ordinanza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. L’ordinanza infatti recepisce integralmente l’ultimo Dpcm del Governo che per le regioni in zona arancione, come la Puglia, consente lezioni in presenza fino alla terza media. Per gli studenti delle superiori, invece, resta la didattica a distanza al 100% così come stabilito dallo stesso Governo.

Si chiude così il capitolo “Scuola” in Puglia dopo che il governatore pugliese aveva emanato un’ordinanza di chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado (ad eccezione della scuola dell’infanzia) a causa dell’aumento dei contagi di coronavirus, ma contravvenendo a quanto stabilito dall’Esecutivo. Una scelta contestata prima dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e poi da alcuni genitori pugliesi che sono arrivati a fare ricorso al Tar. Le sentenze in merito sono giunte queste mattina, ma con due verdetti di segno opposto: il Tar di Bari ha sospeso l’ordinanza di chiusura delle scuole, il Tar di Lecce l’ha confermata.

Alla fine il rebus è stato risolto dallo stesso Emiliano che in serata ha firmato l’ordinanza n.413 che, con decorrenza dal 7 novembre 2020 e fino a tutto 3 dicembre 2020, riapre le scuole elementari e medie. Il governatore però, sulla sua pagina facebook, precisa: “Nessuno potrà essere obbligato ad andare a scuola in presenza e le eventuali assenze saranno giustificate. Tutti avranno diritto a richiedere la didattica a distanza per tutelare la propria salute. Le scuole dovranno dotarsi immediatamente della possibilità di fare didattica a distanza”.

“Finalmente la verità da parte dei giudici – prosegue – sulle gravi difficoltà a tutelare la salute dei bambini pugliesi attraverso un efficiente sistema di didattica a distanza. I giudici del Tar di Bari preso atto della ‘inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la dad’, sono costretti a mandare a scuola i nostri bambini più piccoli in presenza. Mentre al contrario per i ragazzi delle superiori lo stesso governo ha ammesso l’insicurezza della didattica in presenza, tanto da vietarla. Una drammatica contraddizione che ha messo in contrapposizione due sezioni dello stesso Tar Puglia visto che la sezione di Bari ha sospeso la mia ordinanza e quella di Lecce ne ha confermato la legittimità”.

“Un pasticcio perché non si è investito abbastanza sulla didattica a distanza che durante una pandemia avrebbe dovuto essere messa a punto già da tempo. E ciò indipendentemente dalla evidente preferenza da assegnare alla didattica in presenza. Infatti nessuno sostiene che la Dad sia paragonabile alla didattica in presenza, ci mancherebbe, ma solo con una buona Dad in caso di necessità si può realizzare un buon equilibrio tra salute e istruzione. Adesso invece è così scarsa da costringere i giudici a mandare i bambini a scuola in presenza per non pregiudicare il loro diritto allo studio”.

“Per tale motivo – spiega il governatore – ho disposto, con ordinanza, che le scuole pugliesi si attrezzino immediatamente per effettuare la Dad per motivi di salute pubblica e consentano a tutte le famiglie che la richiedano di ottenerla. Chi non può ottenerla per carenze organizzative della scuola, non può essere obbligato ad andare a scuola in presenza”.

“Voglio ringraziare tutto il personale docente e non docente della scuola pugliese che si sta impegnando allo spasimo ed a rischio della propria salute per assicurare il diritto allo studio dei nostri studenti di ogni ordine e grado. Nulla contro di loro, ma solo il tentativo, con i poteri minimi di cui dispongo, di tutelare la salute di tutti e soprattutto dei più piccoli” conclude Emiliano.