Tar Puglia sospende l’ordinanza della Regione sulla chiusura delle scuole

La decisione dei giudici amministrativi di Bari blocca la decisione di chiudere le scuole fino al 24 novembre, mentre la sezione di Lecce la conferma. In giornata però è attesa una nuova ordinanza della Regione Puglia valida dal 9 novembre

Si riaprono i cancelli delle scuole elementari e medie per gli studenti pugliesi. Lo ha deciso il Tar di Bari che, con un decreto monocratico non impugnabile, ha accolto la richiesta di sospensione dell’ordinanza del presidente della Regione che da fine ottobre ha disposto la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l’infanzia con un intervento più restrittivo rispetto a quello previsto dall’ultimo Dpcm. Lo rende noto il Codacons di Lecce che con un gruppo di genitori aveva presentato ricorso.

Per la Terza Sezione del TAR di Puglia “l’ordinanza interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020”. Il Dpcm, spiega il Tar, “colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari”.

La conseguenza è che da domani (in pratica forse da lunedì) nelle scuole elementari e medie si può tornare a fare lezione in classe. La decisione però arriva nelle ore in cui la giunta regionale sta disponendo una nuova ordinanza, in vigore da lunedì 9 novembre.

In contemporanea, sempre dai giudici amministrativi, arriva una decisione di segno opposto: la sezione di Lecce infatti ha respinto una seconda richiesta di sospensione dell’ordinanza della Regione Puglia di chiusura delle scuole presentata da alcuni genitori salentini. Il tribunale ha ritenuto “prevalente” il diritto alla salute su quello allo studio, fissando l’udienza collegiale di merito al 25 novembre, il giorno dopo la scadenza dell’ordinanza regionale. Una decisione scavalcata dal provvedimento del Tar di Bari e soprattutto dalla nuova ordinanza attesa in giornata.

L’orientamento del presidente Michele Emiliano per il provvedimento che entrerà in vigore dal 9 novembre è quello di delegare la scelta alle famiglie, almeno per quanto riguarda le scuole elementari e la prima media, sul seguire le lezioni in presenza.