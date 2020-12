Covid, 14 positivi a Ischitella ma il sindaco precisa: “Ci sono altri casi non ancora ufficializzati”

“Diversi di loro sono ricoverati in strutture fuori del nostro territorio” fa sapere Carlo Guerra

Ischitella (FG) – Sale la curva dei contagi da Coronavirus nel Comune di Ischitella. Dai dati comunicati oggi al sindaco della cittadina, Carlo Guerra, attualmente risultano 14 soggetti positivi al Covid-19, ma il sindaco precisa: “Ho notizie certe, anche se ufficiose, di alcuni altri contagiati. Credo verranno inseriti nei prossimi elenchi”.

“Confermo che diversi di loro sono ricoverati in strutture fuori del nostro territorio” aggiunge Guerra.

“Non riusciamo comunque ad abbassare la curva del contagio” sottolinea il sindaco che rinnova il suo invito a non abbassare la guardia e a rispettare le ormai note misure di sicurezza: “Siccome il virus non cammina e non vola, insisto nell’invitarvi ad uscire di casa solo se necessario. Il virus lo portiamo a spasso o lo andiamo a prendere in giro noi. Se proprio dobbiamo uscire, sempre con mascherina ben indossata e distanziamento fisico”.

“Dopo le raccomandazioni – conclude Guerra – approfitto per inviare a tutti voi un ringraziamento per tutto l’affetto, la benevolenza e la pazienza dimostrata. Un caldo, virtuale abbraccio e tanti auguri. Che il futuro prossimo possa regalarci l’uscita da questo maledetto, oscuro tunnel”.