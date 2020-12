Covid, 46 casi a Cagnano Varano. Al via lo screening gratuito: il sindaco spiega come funzionerà

Parte a Cagnano Varano la campagna di screening gratuito e volontario per tutti i cittadini. Il sindaco: “E’ un progetto fortemente voluto dall’amministrazione”

Cagnano Varano (FG) – Sono 46 i soggetti attualmente positivi al Covid-19 nel Comune di Cagnano Varano. Il dato è stato reso noto ieri 2 dicembre dal sindaco della cittadina Michele Di Pumpo nel corso della consueta diretta settimanale su Facebook.

“L’andamento dei contagi sembra essere costante da più di una settimana, ma comunque oggi alle ore 18 risulta essere in lieve aumento: 46 contagiati a Cagnano” ha fatto sapere il sindaco che ha citato anche i dati dei contagi in Provincia di Foggia e in Puglia relativi all’ultimo bollettino epidemiologico regionale.

“Per questo – ha spiegato Di Pumpo – sentito il parere del Dipartimento di prevenzione, abbiamo deciso di tenere ancora le scuole chiuse a Cagnano Varano fino al giorno 13 dicembre, di tenere le piazze chiuse e di sospendere il mercato quindicinale fino al 31 dicembre”.

Nel frattempo, però l’amministrazione non resta immobile. La volontà della squadra guidata da Di Pumpo, infatti, è quella di far ripartire il paese in sicurezza.

“Con enorme impegno di tutta l’amministrazione, della delegata alla sanità, Antonella Donataccio, e l’aiuto fondamentale di tutti i medici di medicina generale – fa sapere Di Pumpo citando i dottori Nicola Pelusi, Anna Nigro, Michele Pelusi, Leonardo Stefania, Matteo Iacovelli, Giovanni Di Gregorio, Francesca Miucci, Michele Di Nauta – ed altri che diremo nei prossimi giorni, abbiamo programmato un progetto importantissimo che si chiama ‘Ripartiamo in sicurezza’”.

Il primo cittadino di Cagnano spiega poi i dettagli del progetto: “’Ripartiamo in sicurezza’ è la campagna di screening anti SARS CoV-2 che l’Amministrazione Comunale di Cagnano Varano, di concerto con i Medici di Medicina Generale, si propone di effettuare all’interno della popolazione per esercitare un’azione di controllo dell’infezione da Sars-CoV-2 individuando i soggetti positivi, ma anche per tracciare l’effettiva diffusione del Covid-19 all’interno della popolazione”.

“Si tratta di uno screening completamente volontario e gratuito che questa amministrazione ha voluto fortemente – precisa Di Pumpo – e sarà rivolto, in primis, all’ambiente scolastico (personale docente, personale non docente e alunni), agli operatori sanitari del 118 e ADI, a tutte le attività commerciali e ai dipendenti di tali attività”.

“Lo screening avverrà in due modalità: attraverso il sierologico rapido, tutti test certificati, e attraverso il tampone rapido per i più piccoli (scuola dell’infanzia e scuola primaria)”.

Bisognerà compilare preventivamente una scheda in cui si dovrà indicare nome, cognome, codice fiscale, medico curante e il recapito telefonico. Questa scheda sarà disponibile nell’home page del sito del comune e sulla pagina facebook del sindaco oltre che in formato cartaceo all’ingresso della casa comunale. Dopo essere stata compilata la scheda dovrà essere inviata via email all’indirizzo protocollo@cagnanovarano.gov.it oppure, in formato cartaceo, inserendola nell’apposito contenitore che sarà posto all’ingresso del comune.

“Fondamentale è il recapito telefonico perché si verrà contattati per definire l’appuntamento con il medico al fine di effettuare il test” sottolinea Di Pumpo.

I test saranno eseguiti nel centro diurno secondo le date e gli orari stabiliti telefonicamente dai medici di medicina generale e da alcuni medici che hanno deciso di aderire al progetto. Tutte le indicazioni saranno disponibili sul sito web del Comune, sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale.

“Questo progetto ha un valore fondamentale per far sì che si riparta in sicurezza” ha concluso il sindaco” e sarà sicuramente effettuato in più step perché abbiamo deciso di metterlo in campo non solo ora, ma anche tra un mese se sarà necessario”.