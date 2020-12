Covid, circa 40 casi a Carpino. Il sindaco ribadisce: “Siate rispettosi delle regole”

Il sindaco Di Brina: “La situazione non è in regressione”

Carpino (FG) – Si registrano nuovi casi di positività al Covid-19 nel Comune di Carpino. Lo rende noto il sindaco di Carpino, il dott. Rocco Di Brina, che oggi, dalla sede del municipio, è tornato ad aggiornare la cittadinanza sulla situazione dei contagi.

“La situazione, per quanto sotto controllo, ad oggi non mi consente di dire purtroppo che la nostra curva di contagio è in discesa, perché non è così” comunica Di Brina. A fronte infatti di negativizzazioni di soggetti risultati positivi due settimane, nel comune garganico si registrano casi di nuovi cittadini risultati positivi al Coronavirus.

“La situazione quindi non è in regressione” spiega il sindaco che poi chiarisce: “Ad oggi si registrano circa una quarantina di casi nel nostro paese. Questo non mi tranquillizza. Non voglio creare allarmismi, ma dobbiamo essere più rispettosi delle regole”.

“Da questa considerazione, senza sfociare in allarmismi, vi invito a rimanere il più possibile in casa e a rispettare tutte le misure di sicurezza” afferma il primo cittadino di Carpino. “Con dispiacere vi dico che continuo a vedere mini assembramenti. Anche questa mattina davanti alla nostra banca c’erano numerosi cittadini assembrati. Vedo ancora persone che sostano in piazza nonostante l’ordinanza vigente. E’ chiaro che poi assisteremo ad altri casi di positività al Covid-19”.

Per questo il sindaco torna ad invitare i cittadini a rispettare le ordinanze: “Non mi costringete ad adottare tutte quelle sanzioni già previste per chi non rispetta le regole. Continuo a vedere mini assembramenti che non devono esserci. Forse stiamo sottovalutando il problema. Dispiace constatare che, mentre in altre zone le curve del contagio tendono a scendere, nel nostro paese la curva è stabile. Non è questa la notizia che vogliamo sentire. La vera bella notizia è quando la curva dei contagi tende a scendere e questo purtroppo nel nostro comune non accade. Cari concittadini cerchiamo di essere più attenti. In ballo c’è la salute di tutti noi”.