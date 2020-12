Covid, focolaio in una Rsa di Rodi Garganico. Il sindaco: “Situazione sotto controllo”

Effettuati tamponi a tappetto tra degenti e dipendenti della struttura sanitaria

Rodi Garganico (FG) – Mentre risulta completamente rientrato l’allarme per i contagi relativi al focolaio individuato due mesi fa nella scuola primaria di Rodi Garganico, con alunni, docenti e famiglie che oggi risultano ormai negativi al Covid-19, i riflettori ora si spostano su una Rsa della cittadina garganica, la Residenza sanitaria assistenziale “Madonna della Libera”, dove è stato accertato un nuovo focolaio di Coronavirus.

Grazie però all’intervento immediato e coordinato delle istituzioni sanitarie e delle autorità locali la situazione risulta sotto controllo come ha spiegato oggi il sindaco Carmine d’Anelli in una diretta facebook: “Abbiamo avuto un focolaio nella clinica di Rodi Garganico, ma fortunatamente – ha rassicurato d’Anelli – si è intervenuti con tempestività ed è stato posto tutto sotto controllo con l’aiuto dell’Asl di Foggia, delle Usca, del responsabile sanitario del territorio e di quanti hanno collaborato affinché la situazione venisse immediatamente monitorata”.

Il primo cittadino di Rodi Garganico ha spiegato poi i dettagli: “Sabato (12 dicembre ndr) siamo stati informati che c’era un operatore che aveva avuto dei problemi e abbiamo immediatamente comunicato all’Asl di Foggia la situazione a nostro avviso molto preoccupante. Domenica mattina sono stati effettuati 156 tampono tra degenti e operatori della clinica. Lunedì sono stati effettuati i tamponi anche nella sede dell’ex Ual in via Ruggero Bonghi dove i tamponi ad oggi sono risultati negativi”.

“Dai risultati – ha proseguito d’Anelli – sono arrivati risposte che non volevamo ricevere ovvero che alcuni operatori e alcuni ricoverati sono risultati positivi. Si è provveduto ad attivare le procedure previste dai vari protocolli e nella giornata di ieri sono state completate tutte le valutazioni e le visite relative ai dipendenti e ai ricoverati. Molti tamponi erano risultati negativi e alcuni positivi. Purtroppo, alcuni tamponi inizialmente negativi dopo qualche giorno sono diventati positivi. Queste persone sono quindi in quarantena, fortunatamente stanno tutti abbastanza bene, qualcuno presenta sintomi, qualcuno non presenta alcun sintomo e qualcuno ha sintomi lievi”.

“Nella giornata di ieri il dipartimento provinciale è intervenuto direttamente con i propri medici, con i pneumologi e le Usca. Hanno visitato la clinica facendo tutto quello che è previsto dal protocollo, hanno messo in sicurezza i degenti e ora hanno stilato il resoconto di quanto fatto in questi giorni di duro lavoro. Possiamo incrociare la dite perché anche questa situazione è sotto controllo. Addirittura, è stata attivata la telemedicina all’interno della struttura sanitaria proprio per controllare le persone che hanno dei problemi e sono risultate positive al Covid.

Inoltre, ha aggiunto il sindaco, “dato che un amministratore pubblico che lavora in clinica è risultato positivo, per motivi di estrema sicurezza abbiamo sottoposto a tamponi antigenici tutti gli amministratori e anche persone presenti casualmente. I tamponi antigenici sono risultati negativi, ma domani saranno effettuati i tamponi molecolari presso il drive di Lido del Sole per avere la certezza matematica che è tutto sotto controllo”.