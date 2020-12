Covid, il sindaco di Vico del Gargano: “Guariti molti cittadini, ma ci sono altri casi”

Vico del Gargano (FG) – Il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, torna a fare il punto sulla situazione dei contagi da Covid-19 nel territorio comunale.

“Molte delle persone contagiate nelle ultime settimane sono guarite” fa sapere il sindaco con un post su facebook. “E’ una prima buona notizia – aggiunge Sementino – Un plauso va a queste persone e ai loro cari che ne sono usciti rispettando le regole e restando a casa per tutto il tempo necessario”.

“A fronte di quelle guarigioni, ci sono stati altri casi” precisa però il primo cittadino di Vico. “Il numero complessivo, tuttavia, resta limitato a 30 cittadini contagiati. A loro va la nostra vicinanza e l’augurio che guariscano presto e bene”.

Intanto l’amministrazione comunale è al lavoro per attivare nuovamente i buoni spesa: “Ci vorrà qualche settimana per predisporre tutto al meglio e come si deve. L’intenzione è quella di riuscirci quanto prima e, probabilmente, tutto sarà pronto per gennaio – spiega il sindaco – In ogni caso, informeremo puntualmente tutta la cittadinanza su parametri e modalità di accesso al buono spesa”.

“Nel frattempo – conclude Sementino – dobbiamo continuare a tenere duro e a praticare comportamenti improntati alla massima attenzione. Se ci riusciremo, col nuovo anno potremo intravedere la fine del tunnel e cominciare finalmente a ricostruire. Forza Vico!”.