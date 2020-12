Covid in Puglia, Lopalco: “Impiego di 230 operatori per le prime vaccinazioni da effettuare in 15 giorni lavorativi”

Le stime della Regione Puglia per l’allocazione delle prime 95mila dosi di vaccino anti Covid

“Per l’allocazione delle prime 95mila dosi di vaccino anti Covid, la Regione Puglia stima di impiegare 230 operatori, distinti fra sanitari ed amministrativi, per concludere la vaccinazione in 15 giornate lavorative”. È quanto ha precisato oggi in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco.

“Stiamo provvedendo a trasmettere questo dato aggiornato alla Protezione civile nazionale” ha aggiunto Lopalco.

“Fermo restando che la stima definitiva della tempistica e delle risorse umane necessarie a completare la prima fase della campagna vaccinale potrà essere definita solo dopo aver raccolto il numero definitivo di adesioni alla vaccinazione” ha concluso l’assessore alla sanità pugliese.