Covid, salgono i contagi a Ischitella: 26 positivi di cui 6 anziani ricoverati

I dati dei contagi nel Comune di Ischitella aggiornati ad oggi 29 dicembre

Ischitella (FG) – Aumenta il numero dei contagi da Coronavirus nel Comune di Ischitella. Dai dati comunicati oggi al sindaco della cittadina, Carlo Guerra, attualmente risultano 26 soggetti positivi al Covid-19.

“Stamani, nel mentre aprivo la comunicazione del Prefetto – spiega il sindaco – mi sono veramente preoccupato. La lista di tre pagine (per questo non vi allego la solita foto) contiene 44 nominativi. Poi l’ho analizzata nel dettaglio e ne ho ricavato una situazione preoccupante ma non così tragica come appariva”.

Come evidenzia Guerra, “nell’elenco ci sono: 6 persone in isolamento fiduciario, senza tampone; 12 persone negative al tampone; 26 persone positive”. “Tanti, troppi” commenta il sindaco.

“Per verità – precisa il primo cittadino di Ischitella – di questi 26, 6 sono anziani ricoverati e gli altri sono quasi totalmente appartenenti a 5 nuclei familiari”.

“Nonostante le restrizioni e i sacrifici, il dato continua crescere. Perciò, anche in famiglia, facciamo sempre attenzione, usiamo tutte le precauzioni necessarie soprattutto in presenza di soggetti deboli” ricorda il sindaco.

“Ultima cosa – conclude Guerra – facendo ogni tanto un giro per il paese e in Foce Varano, ho scoperto che esistono due tipologie di idioti (pochi per fortuna): l’idiota normale che va in giro senza mascherina; e l’idiota doppio che gira con la mascherina sotto il mento”.