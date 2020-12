Covid, sindaco di Vico del Gargano proroga chiusura delle scuole fino al 23 dicembre

Sementino: “L’attuale situazione non ci permette ancora di avere le necessarie garanzie per un efficace contrasto alla diffusione del virus nei luoghi chiusi”

Vico del Gargano (FG) – Le scuole non riapriranno prima delle vacanze natalizie a Vico del Gargano. Lo ha annunciato oggi il sindaco della cittadina, Michele Sementino, che con apposita ordinanza ha disposto la proroga della chiusura di tutti gli istituti scolastici fino al prossimo 23 dicembre.

“Si tratta di una misura precauzionale – precisa il primo cittadino di Vico – poiché l’attuale situazione non ci permette ancora di avere le necessarie garanzie per un efficace contrasto alla diffusione del virus nei luoghi chiusi in cui si concentra un numero relativamente alto di persone”.

Una scelta non facile per Sementino che spiega: “E’ una misura che non adottiamo a cuor leggero, perché siamo consapevoli di quanto sia importante e fondamentale la scuola e di quali sacrifici si stiano chiedendo a ragazzi e famiglie”.

“L’auspicio di tutti – conclude il sindaco – è che quei sacrifici, nelle prossime settimane, portino a una situazione migliore e alla possibilità di poter riaprire in una condizione di maggiore tranquillità”.