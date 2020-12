Dall’ex mattatoio di Bovino alla Casa Cantoniera di Cerignola: in vendita 10 immobili della Provincia di Foggia

Il termine di ricezione delle offerte è fissato alle ore 12.30 del giorno 21 dicembre 2020

Sul sito istituzionale della Provincia di Foggia è in pubblicazione l’Avviso d’Asta pubblica mediante pubblico incanto per l’alienazione di n. 10 beni immobili di proprietà della Provincia di Foggia .

Lotto n. 1: “Ex Mattatoio” di Bovino

Lotto n. 2: ” Casa Cantoniera ex Anas Torremaggiore”

Lotto n. 3: “Casa Cantoniera ex Anas Margherita di Savoia”

Lotto n. 4: “Casa Cantoniera Casello Ortanova”

Lotto n. 5: “Casa Cantoniera ex Anas Cerignola”

Lotto n. 6: “Casa Cantoniera ex Anas Motta Montecorvino ss17 Km 304+970”

Lotto n. 7: “Casa Cantoniera ex Anas Motta Montecorvino ss17 Km 301+953”

Lotto n. 8: “Casa Cantoniera ex Anas Monte Sant’Angelo sp 144 km. 33+350”

Lotto n. 9: “Casa Cantoniera ex Anas Rocchetta Sant’Antonio sp 99 bis km. 65+100 Contrada Serra Mezzana”

Lotto n. 10: “Casa Cantoniera ex Anas Rocchetta Sant’Antonio sp 99 bis km. localita’ Rocchetta Scalo”.

Termine di ricezione delle offerte: ore 12.30 del giorno 21 dicembre 2020.

Apertura delle buste: ore 10.00 del giorno 23 dicembre 2020.

Copia dell’avviso d’asta sarà visibile e ritirabile, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali, presso il Settore Patrimonio dell’Ente sito in Piazza XX Settembre, 20 a Foggia.

La documentazione è disponibile su http://www.provincia.foggia.it

Email: gdiella@provincia.foggia.it