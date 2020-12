Divieto di spostamenti a Natale e Capodanno, aumentano i controlli: schierati 70mila agenti

Il Ministero dell’Interno chiede a Prefetti più controlli. Per gli spostamenti servirà l’autodichiarazione anche per raggiungere parenti o amici non autosufficienti, poi controlli sugli spostamenti (vietati) tra comuni a Natale e a Capodanno

Rafforzamento dei controlli lungo le principali strade di collegamento e tra i vari Comuni, ma anche più verifiche in porti, aeroporti e stazioni ferroviarie dal 21 dicembre al 6 gennaio. È quanto chiede il Viminale in una circolare indirizzata ai prefetti per le festività natalizie che riguarderanno il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, secondo il nuovo dpcm del 3 dicembre scorso.

Nella circolare inviata ai prefetti vengono approfonditi alcuni punti dell’ultimo Dpcm annunciando una stretta che avrà solo qualche eccezione.

Autodichiarazione. Servirà il modulo di autodichiarazione nei casi di spostamenti effettuati per raggiungere parenti o amici non autosufficienti come si legge nella circolare “si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l’uso del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita faq pubblicata sul sito web del governo”.

I controlli sul territorio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio si invita a rafforzare i controlli sul territorio, prestando particolare attenzione alle principali vie di collegamento tra Regioni e tra Comuni, per quanto riguarda le giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Il Ministro dell’Interno Lamorgese infatti ha comunicato che in occasione delle feste natalizie saranno schierati 70.000 uomini.

La notte di Capodanno. All’interno degli alberghi con ristoranti nella notte di capodanno sarà consentito cenare solo all’interno delle proprie stanze. “Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1 gennaio 2021 – scrive il Viminale – la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive sarà consentita solo con servizio in camera. Resta pertanto preclusa, in quella giornata, ogni forma di ristorazione negli appositi spazi comuni eventualmente presenti nelle suddette strutture”.

Lo spostamento verso le seconde case. Un altro punto interessante è quello legato allo spostamento per il raggiungimento delle seconde case. “Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, il suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune“.

Il testo integrale della circolare del Viminale ai Prefetti è disponibile a questo link