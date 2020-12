La Puglia passa in zona gialla: ecco cosa cambia da domenica 6 dicembre

Da domenica 6 dicembre cambiano le restrizioni in Puglia: cosa si può fare e cosa non si può fare fino al giorno 21, quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm riguardante le festività natalizie

Da domenica 6 dicembre, secondo quanto disposto dall’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, la Puglia, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, le Marche, e l’Umbria passano da area arancione ad area gialla. Piemonte, Lombardia, Calabria e Basilicata restano arancioni mentre l’Abruzzo rimane in fascia rossa. Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Sono in zona gialla anche la Liguria, la Sicilia, la Sardegna, il Molise, il Veneto e il Lazio.

A partire da domenica 6 dicembre e fino al giorno 21 dicembre, quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm riguardante le festività natalizie, in Puglia cambiano le restrizioni. Ecco cosa cambia.

Ristoranti e Bar. Con la zona arancione potevano lavorare solo con asporto e consegna a domicilio. Con la zona gialla invece potranno essere aperti al pubblico dalle 5 alle 18: massimo quattro persone per tavolo, a meno che non siano conviventi. Inoltre bar e ristoranti ora potranno tornare a lavorare per pranzo, mentre dopo le 18 e fino alle 22 la loro attività sarà limitata all’asporto. Nessuna restrizione per le consegne a domicilio.

Spostamenti. Si potrà uscire dal proprio Comune o da un’altra Regione, a patto però che anche questa sia gialla: è possibile comunque attraversare regioni rosse, a patto di non fermarsi. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, ma ci si potrà spostare per motivate ragioni di lavoro, necessità e salute. La raccomandazione è comunque quella di ridurre al minimo gli spostamenti.

Feste. Tutte le feste sono vietate al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Nelle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sport. I centri sportivi sono aperti, palestre e piscine no. Via libera all’attività motoria e sportiva all’aperto, con la possibilità di spostarsi anche in un altro Comune e quindi senza l’obbligo di restare in prossimità della propria abitazione.

Centri commerciali e negozi. Nei festivi e prefestivi i centri commerciali saranno chiusi, ma saranno aperti i punti vendita di generi alimentari, le farmacie e parafarmacie, le tabaccherie e le edicole al loro interno.

Scuola. Didattica a distanza per le scuole superiori fino a Natale (con eccezioni previste per gli studenti disabili e per l’uso di laboratori). Per le scuole del ciclo primario, elementari e medie, in Puglia vale l’ordinanza n. 444 firmata da Emiliano lo scorso 4 dicembre: le istituzioni scolastiche devono quindi garantire non solo le attività didattiche in presenza, ma anche in did (didattica digitale integrata) per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente. Queste disposizioni sono valide fino al 23 dicembre. Università chiuse, a parte alcune attività per le matricole e i laboratori.

Trasporti. Bus e treni potranno viaggiare al 50% della loro capienza.

Tempo libero: cinema, teatri e sale gioco. Restano chiusi: cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, musei, mostre. Lo stop riguarda anche le slot machine che si trovano all’interno di bar e tabacchi.

Convegni. Convegni, congressi e altri eventi solo con modalità a distanza.