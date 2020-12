Provincia di Foggia verso l’arancione, Sindaco di Carpino: “In attesa di ordinanza, zona gialla non è liberi tutti”

In attesa dell’eventuale ordinanza di Emiliano che riporterà la Provincia di Foggia in zona arancione, il sindaco di Carpino invita i cittadini e le attività commerciali a non abbassare la guardia e a rispettare rigorosamente le misure anti-contagio

Carpino (FG) – Il sindaco di Carpino, il dott. Rocco Di Brina, torna ad aggiornare la cittadinanza sulla situazione dei contagi nel paese, ma anche sulle nuove regole che riguardano la vita quotidiana della propria comunità.

In merito alla classificazione della Puglia come zona gialla, Di Brina fa subito una precisazione: “Fino a quando non ci sarà l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia che dovrebbe riportare in arancione alcune zone della nostra regione, in particolare la Provincia di Foggia, vige quella classificazione. Quindi oggi e forse nei giorni a seguire siamo in zona gialla. Attenzione però. Molte attività hanno anche fatto riforniture perché si è preannunciato questo ritorno in zona gialla, ma non interpretiamo questo come un “liberi tutti”. Non è il caso di festeggiare, di andare per strada come se ci fossimo liberati definitamente da questa pandemia. Purtroppo, il virus circola e lo fa ancora con una certa insistenza”.

Il primo cittadino di Carpino fa sapere inoltre di aver da poco parlato con l’assessore alla salute della regione Puglia, Pierluigi Lopalco, “il quale dice che c’è un gruppo di epidemiologi che sta studiando la situazione della Puglia”. “Ci sarà a breve un incontro con il Ministro – riferisce Di Brina – e solo dopo questo incontro ci potrà essere la possibilità che il presidente della Regione Puglia emani la sua ordinanza. Staremo a vedere. Non sappiamo quando questo accadrà, né io posso ovviamente anticipare nulla. Siamo tutti in attesa e in collegamento con i vertici della nostra regione per cercare di capire quando questa ordinanza dovrà e potrà essere emanata”.

Nel frattempo il sindaco invita i cittadini a non abbassare la guardia: “A Carpino la curva è stabile. Purtroppo, come vi avevo già anticipato alcuni giorni fa, non abbiamo regressioni. Questo dato, come dicevo, non ci deve allarmare ma non ci deve neppure far demordere. Dobbiamo stare molto attenti. Un rallentamento in questi giorni potrebbe significare una situazione più difficile proprio nel periodo natalizio. Tanti esercenti e gestori del bar ci chiamano, vogliono sapere. Da oggi siamo in zona gialla, ma io mi raccomando: fate tutto con molta cautela, fate rispettare il distanziamento, fate indossare le mascherine ai vostri clienti in attesa dell’ordinanza se ci sarà e quando ci sarà”.

Per quanto concerne il mercato quindicinale, resta il divieto. “È stata prorogata la mia ordinanza di divieto, come del resto in tutti i comuni a noi vicini, per tutto il mese di dicembre” fa sapere il sindaco. “Capisco le ragioni dei commercianti ambulanti, ma noi non abbiamo un posto che garantisce i distanziamenti e che impedisce l’assembramento di cittadini. Rispetto alla linea dei contagi nel nostro comune, non è possibile far svolgere il mercato quindicinale. Ripeto, capisco tutte le difficoltà dei commercianti, ma in questo momento, come autorità sanitaria locale io non posso autorizzare il mercato quindicinale del lunedì”.

In merito alle scuole: “Queste, come sapete, saranno chiuse fino all’Immacolata, ma con molta probabilità vi preannuncio che resteranno chiuse fino alle vacanze di Natale. Dopo le vacanze, alla luce della situazione complessiva, vedremo come comportarci”.

“Fate quindi ancora molta attenzione – ribadisce Di Brina – non rallentiamo la nostra concentrazione rispetto al contagio proprio adesso perché i numeri del contagio nel nostro paese non ci consente di allentare. Dobbiamo essere attenti e rispettosi delle prescrizioni”.

Intanto domani sera è in programma a Carpino una diretta streaming per trasmettere l’accensione dell’albero natalizio allestito in piazza: “Quest’anno abbiamo ritenuto opportuno fare degli addobbi molto sobri e contenuti, ma – conclude il sindaco – proprio per non abbandonare la speranza e non cancellare completamente il periodo natalizio che ci apprestiamo a vivere tutti, abbiamo pensato di fare l’albero in piazza e qualche altro piccolo addobbo al comune sulla facciata della chiesa”.