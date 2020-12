Puglia, Dattoli resta alla guida del Policlinico Riuniti di Foggia: nominato commissario straordinario

Provvederà alla gestione fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, da effettuarsi comunque entro e non oltre sei mesi dalla nomina

La Giunta della Regione Puglia ha nominato il Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia nella persona di Vitagengelo Dattoli, attuale Direttore Generale.

Il 19 ottobre scorso infatti è scaduto l’incarico del dott. Vitangelo Dattoli quale Direttore Generale e il 4 dicembre prossimo scadono i 45 giorni di proroga previsti dalla legge.

Considerati però i tempi tecnici per l’espletamento del procedimento che potrebbe subire rallentamenti in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-2019 e l’imminente scadenza del periodo di prorogatio ex lege n. 444/1994 e che nelle more occorre garantire la continuità della gestione presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia”, la Giunta ha nominato il Commissario Straordinario che provvederà alla gestione fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, da effettuarsi comunque entro e non oltre sei mesi dalla nomina.

Il Commissario Straordinario è stato scelto “intuitu personae” dalla Giunta Regionale tra i soggetti inseriti nell’Elenco Nazionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.N., pubblicato ed aggiornato sul sito web del Ministero della Salute.