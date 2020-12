Trasporto pubblico nel Foggiano, Gatta: “Occorrono risorse e soluzioni immediate alla riapertura delle scuole”

Istituzioni e Scuole al lavoro per il rientro in presenza a gennaio. Per una percentuale di studenti degli istituti superiori, pertanto, si è tenuto il tavolo tecnico indetto dal Prefetto di Foggia, in vista di una successiva riunione prevista per la prossima settimana.

“Stiamo lavorando tutti alacremente con l’obiettivo di supportare i servizi del Trasporto pubblico locale con la programmazione e gli orari delle Scuole” dichiara il Presidente della Provincia, Nicola Gatta.

“L’emergenza pandemia ha evidenziato, in tutta la loro criticità, le problematiche inerenti il TPL che non può che essere in difficoltà. Da tempo siamo in contatto con tutti gli attori istituzionali, soprattutto, con la Regione Puglia che deve implementare e integrare le risorse finanziarie per potenziare e incrementare i servizi del TPL”.

“Mi preme sottolineare l’egregio lavoro del Prefetto, Raffaele Grassi, che nei tavoli tecnici, ha profuso impegno ed energie per garantire un coordinamento e una programmazione condivisa tra gli Enti coinvolti. Siamo chiamati ad assicurare, più in generale, il diritto alla mobilità di tutti i cittadini della Capitanata. Per sostenere un compiuto sviluppo sociale solido e permanente, occorre un sistema di mobilità integrata e funzionale per l’accessibilità del territorio. I collegamenti delle aree interne e periferiche devono essere sostenuti e potenziati. In pratica un modello di mobilità rispondente ai bisogni ed alle aspettative della collettività”.

“A gennaio dobbiamo farci trovare pronti per la riapertura delle scuole – ha concluso Gatta – onde evitare che il problema dei contagi, attraverso i mezzi di trasporto pubblici utilizzati dagli studenti per andare e tornare dagli istituti scolastici, possa acuirsi e diventare più serio di quanto già non lo sia”.