Covid, aumento costante di casi a Vico del Gargano: il sindaco proroga la chiusura delle scuole

A Vico del Gargano attività didattiche in presenza sospese dal 18 gennaio e fino alla giornata del 23 gennaio 2021

Vico del Gargano (FG) – Le scuole resteranno chiuse a Vico del Gargano almeno fino alla giornata del 23 gennaio. Lo ha reso noto oggi il sindaco della cittadina garganica, Michele Sementino, dopo il report dei casi di positività al Covid-19 giunto della Prefettura di Foggia.

“L’attuale situazione epidemiologica di Vico del Gargano, purtroppo, non garantisce le condizioni necessarie a far riprendere la didattica in presenza nelle nostre scuole” dichiara il sindaco con un post su Facebook.

“Nei report che la Prefettura di Foggia ci ha trasmesso nella settimana compresa tra l’8 e il 15 gennaio, emerge un aumento costante dei casi di positività a Vico del Gargano” riferisce il primo cittadino.

“Per questi motivi – spiega Sementino – ho ritenuto necessario prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 18 gennaio e fino alla giornata del 23 gennaio 2021 per le seguenti scuole: Istituto scolastico comprensivo Manicone-Fiorentino (per entrambi i plessi); Istituto Statale di Istruzione Superiore Publio Virgilio Marone; Scuola dell’Infanzia San Francesco d’Assisi; Asilo nido comunale”.

Il testo completo dell’ordinanza firmata oggi dal sindaco è disponibile a questo link