Carpino, i dati statistici 2020: la popolazione residente si ferma a 3928 persone

Resi noti i dati statistici 2020 del Comune di Carpino: 23 i nuovi nati, 57 i deceduti, la popolazione residente si è fermata a 3928 persone di cui 274 stranieri regolarmente residenti, tra comunitari e non

Carpino (FG) – Sono stati resi noti, dal Comune di Carpino, i dati statistici al 31 Dicembre 2020 (da ricordare che il 2021, invece, è l’anno del decennio in cui si terrà, in tutti i Comuni, il Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, oltre che quello dell’Industria e dei Servizi, che iniziarono nel lontano 1861, all’indomani dell’avvenuta, attesa e sospirata “Unità d’Italia”).

Risulta che nel 2020 sono nati 23 bambini, i deceduti sono stati 57, i matrimoni 7 di cui 4 con il solo rito civile, divorzi nessuno, gli emigrati sono stati 84 mentre gli immigrati 39, la popolazione residente si è fermata a 3928 persone di cui 274 stranieri regolarmente residenti, tra comunitari e non; il numero degli elettori iscritti nelle liste generali del Comune è di 4.410 (quest’ultimo dato, come si noterà, risulta maggiore di quello della popolazione residente in quanto nelle liste elettorali sono compresi anche i cittadini, ovviamente maggiorenni, iscritti nell’AIRE-Anagrafe Italiani Residenti Estero). Anche per il 2020 non risultano vi siano stati profughi, rifugiati o terremotati. Tra i cittadini stranieri regolarmente residenti, si registra, e si conferma ormai da anni, la maggiore presenza e concentrazione di quelli della Romania 109, Albania 108, Marocco 36, Senegal 15, di varie altre nazioni tutti gli altri risultanti; questo a conferma che Carpino è, per la maggior parte, una cittadina accogliente, multietnica, per l’integrazione e non razzista.

Ai fini di una comparazione, si riportano di seguito i dati relativi al precedente anno 2019: nati 26, deceduti 54, matrimoni 12, 1 divorzio, emigrati 104, immigrati 43, popolazione residente 4.007 di cui 298 stranieri, elettori 4.437.

Dunque, rispetto al 2019 si devono continuare ad osservare, purtroppo e come avviene da alcuni anni, la maggior parte dei dati in negativo (il numero così basso dei matrimoni può essere certamente giustificato dalla pandemia da Covid-19 tuttora in atto); in positivo solo gli emigrati che, evidentemente, ne sono andati via di meno (magari sempre a causa del coronavirus) e, naturalmente, i deceduti: non è dato sapere però se tra questi ultimi, nell’anno 2020, ve ne siano stati anche per il Covid-19.

Anche se non vi sono dati ufficiali, si deve presumere, e non può essere diversamente, che anche la popolazione scolastica sia regredita per l’anno scolastico in corso 2020-2021, ma che riesce ancora a tenersi a galla proprio grazie alla presenza di scolari, alunni e studenti figli degli stranieri residenti; per ciò che concerne poi il locale Liceo Scientifico Statale esso, com’è noto, è frequentato anche da studenti provenienti dai paesi limitrofi.

Va precisato, infine, che questi dati del Comune di Carpino, per la maggior parte, sono in linea con quelli nazionali che vengono diffusi dall’ISTAT (l’Istituto Nazionale di Statistica) periodicamente e a fine anno, e che, quindi, la stessa situazione demografica può essere intesa per molti altri Comuni italiani.

Si ringrazia il Funzionario del Comune Marcello Russi e il Sindaco Dr. Rocco Di Brina per aver concesso la fornitura dei dati statistici riportati.

Mimmo delle Fave