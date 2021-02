Comune di Rodi Garganico, i servizi al cittadino diventano digitali

Rodi Garganico (FG) – In ottemperanza alla vigente normativa, terminata la fase di test durata alcune settimane, sono già disponibili nel sito web istituzionale i servizi digitali al cittadino del Comune di Rodi Garganico cui gli interessati possono accedere mediante lo SPID, il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione.

Attraverso le proprie credenziali SPID è possibile accedere ai servizi di proprio interesse direttamente da casa e consultare il fascicolo del cittadino per ottenere le informazioni rese disponibili senza bisogno di recarsi fisicamente negli uffici.

Al momento, oltre alla scheda unica del cittadino, sono attivi i servizi anagrafici ed elettorali attraverso i quali è possibile consultare e stampare i propri dati anagrafici (dati generali, stato civile, ultimi movimenti, documenti, famiglia, altri dati) ed elettorali (dati generali, liste residenti / AIRE, tessera elettorale, albo scrutatori, albo presidenti di seggio, albo giudici popolari) nonché oltre 40 tipologie diverse di autocertificazioni precompilate o a compilazione guidata. Completano la gamma i dati del catasto fabbricati e terreni e quelli delle pratiche edilizie, il cui aggiornamento periodico è effettuato secondo necessità.

L’attivazione dei servizi digitali al cittadino si inserisce in una più ampia strategia di rivoluzione digitale cui il Comune di Rodi Garganico sta dando corso e che ha già consentito di attivare collegamenti telematici con le Forze dell’Ordine per la velocizzazione degli atti d’ufficio e la predisposizione del portale attraverso il quale i professionisti hanno la possibilità di inserire e gestire le pratiche edilizie, piattaforma che sarà resa definitivamente operativa non appena verranno portate a termine le fasi di test attualmente in corso.

Entro l’avvio del prossimo anno scolastico è inoltre prevista l’attivazione delle funzionalità relative ai servizi scolastici di trasporto e mensa con l’obbiettivo di rendere più fluidi, diretti e trasparenti i rapporti tra Comune, scuole e famiglie.