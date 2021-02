Covid, Puglia tra le regioni “a rischio alto”: si resta in zona arancione

Contrariamente alle aspettative degli ultimi giorni, la Puglia resta in zona arancione

Contrariamente alle aspettative degli ultimi giorni e a quanto ipotizzato dallo stesso presidente della Regione, Michele Emiliano, la Puglia resta in fascia arancione e non passa in zona gialla. Questa la decisione, a sorpresa, del Ministero della Salute che ha inserito la Puglia (insieme a provincia di Bolzano e Umbria) fra le sole tre Regioni con una classificazione di rischio “alto”, secondo quanto emerge nella bozza del monitoraggio sui dati relativi ai contagi da coronavirus, in riferimento al periodo compreso tra il 25 ed il 31 gennaio.

Quindi, nonostante l’indice Rt sia sotto l’1 (0.91), il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha confermato la zona arancione per la Regione che, probabilmente, sta pagando l’alto tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid, soprattutto nelle terapie intensive.

Un fulmine a ciel sereno che arriva nello stesso giorno, ieri, in cui a Bari c’è stata un’accesa manifestazione di artisti e operatori del settore ristorazione, che da tempo reclamano di poter tornare in zona gialla a lavorare. Una decisione che indubbiamente aumenterà i malumori in diverse categorie.

Intanto proprio ieri 5 febbraio, nonostante siano stati effettuati meno tamponi rispetto alla giornata del 4 febbraio, i positivi in Puglia sono aumentati, sebbene sia in aumento anche il numero dei guariti. Nel dettaglio, come riportato nel bollettino, diffuso dalla Regione Puglia, con 9.887 tamponi per l’infezione da coronavirus effettuati, sono stati rilevati 1.215 casi positivi.