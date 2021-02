Covid, sindaco di Carpino preoccupato: “Siamo a 40 casi: emergono positività ogni giorno”

Il sindaco Di Brina pronto a correre ai ripari: “Se la situazione persisterà, sarò costretto ad assumere provvedimenti ancora più restrittivi rispetto alla zona arancione”

Carpino (FG) – Sale il numero dei soggetti risultati positivi al Covid-19 nel Comune di Carpino, dove una settimana fa è stato individuato un focolaio di contagi in una comunità riabilitativa. Il sindaco, il dott. Rocco Di Brina, rivolgendosi ai cittadini, si dice preoccupato per la situazione e, dati della Prefettura alla mano, riferisce i numeri dei contagi:

“Ad oggi siamo a 40 casi di positività accertata, stanno venendo fuori delle positività ogni giorno. E se a tutto ciò aggiungiamo il personale dipendente della struttura situata vicino al 118, il numero purtroppo è destinato a crescere”.

Senza suscitare inutili allarmismi il sindaco torna così a ricordare alla cittadinanza l’importanza del rispetto delle norme anticontagio: “Siamo ancora nel pieno dell’epidemia. Vi prego di rispettare le regole che ormai sono note a tutti. Uscite di casa solo se vi è la stretta necessità. Da un paese nel quale il numero dei contagiati era assolutamente irrisorio stiamo passando ad un paesino con un numero di casi che sta diventando importante”.

Per questo il sindaco è pronto a correre ai ripari: “Se la situazione persisterà, sarò costretto ad assumere provvedimenti ancora più restrittivi rispetto alla zona arancione nella quale oggi ci troviamo. Quindi prima di arrivare a queste decisioni drastiche, vi rinnovo l’invito a rispettare il distanziamento, l’utilizzo costante della mascherina e ad uscire di casa solo per necessità”.

“Non è un grido di allarme – sottolinea Di Brina – ma è una forte preoccupazione che ho da medico e da autorità sanitaria locale. Non possiamo far finta di nulla, non possiamo rilassarci proprio in questo momento. Purtroppo, la situazione è in evoluzione e dobbiamo correre ai ripari prima che sia troppo tardi”.

In merito alla comunità riabilitativa dove è stato individuato il focolaio dei contagi da Covid-19 il sindaco fa sapere che “entro domani o al massimo dopodomani, i quattro pazienti che sono rimasti ancora in quella struttura saranno trasferiti al Don Uva, dove sono stati trasferiti tutti gli altri, perché noi chiuderemo quella struttura per la opportuna sanificazione e per consentire al personale di osservare la quarantena perché stanno venendo fuori positività tra i parenti e gli amici dei dipendenti. Quindi noi dobbiamo cercare di arrestare e bloccare questa catena perché potremmo trovarci in una situazione molto seria e pericolosa”.