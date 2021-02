Scuola, la Puglia verso la nuova ordinanza: didattica a distanza per tutti fino al 5 marzo

L’obiettivo è quello di vaccinare gli insegnanti contro il Covid e riaprire in sicurezza eliminando i rischi per le varianti più contagiose

E’ attesa per le prossime ore la nuova ordinanza della Regione Puglia che potrebbe disporre la Didattica Digitale Integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado, dall’Infanzia alle Superiori. L’obiettivo è quello di vaccinare gli insegnanti contro il Covid e riaprire in sicurezza eliminando i rischi per le varianti più contagiose.

Verrebbe meno quindi, secondo quanto emerso dall’incontro di ieri sera tra Regione Puglia e sindacati, la scelta delle famiglie per la didattica in presenza o a distanza e vi dovrebbe essere il limite del 50% per classe per alunni bes o con altri problemi che le scuole hanno facoltà di valutare.

I sindacati, dopo l’accordo sull’ordinanza raggiunto nella tarda serata di ieri con la Regione, hanno revocato lo sciopero indetto per lunedì: la Regione avrebbe accolto, infatti, la loro richiesta proprio sul punto di cancellare la scelta per le famiglie tra ddi e scuola ‘dal vivo’ che aveva creato non poca confusione negli ultimi mesi.

“Noi adesso abbiamo il problema del principale diffusore del Covid che è la scuola” ha dichiarato questa mattina il governatore Michele Emiliano ai microfoni di LeccePrima. “Dobbiamo innanzitutto vaccinare tutti nelle scuole. Diciamo che in linea di principio, fino a che non avremo vaccinato tutti, io credo che sia giusto rimanere a casa. Non ho mai obbligato nessuno a rimanere a casa perchè non avevo una motivazione sanitaria stretta, però visto che dobbiamo fare una operazione in cui dobbiamo vaccinare decine e decine di persone io credo che fare un po’ di didattica a distanza sia utile per darci il tempo di fare queste vaccinazioni”.

“Quindi l’ordinanza” sarà ” innovativa – aggiunge il governatore – su un presupposto che è la variante inglese, molto più pericolosa delle altre, più veloce e anche conseguenze peggiori. Secondo me prima di ricominciare la scuola dobbiamo vaccinare tutti”.

Parte oggi, intanto, la campagna vaccinale anti Covid 19 della ASL per il personale delle scuole. In linea con quanto stabilito dal piano strategico regionale di vaccinazione, il Dipartimento di prevenzione della ASL ha garantito priorità agli operatori dei servizi educativi dell’infanzia. Le prime somministrazioni riguarderanno il personale docente e gli altri operatori scolastici. L’avvio ufficiale è fissato a Bari.