18 Marzo, anche a Peschici la commemorazione per le vittime del Covid

Anche Peschici si ferma per ricordare le vittime della pandemia

Peschici (FG) – Si celebra oggi, 18 marzo, la Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid. La commemorazione è stata istituita con l’approvazione definitiva da parte del Senato. Anche Peschici si ferma per ricordare.

Le parole del sindaco Francesco Tavaglione: “Alle ore 11:00, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del Presidente del Consiglio dei Ministri, Draghi, abbiamo osservato, in Piazza Pertini, un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana, esposta a mezz’asta, per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia e onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari.

Giuseppe Santoro, Matteo Langianese, Raffaele D’amato, Michele Quagliano, Matteo D’Amato, Matteo Forte, Elia Ranieri, Agostino Martella. Il Vostro ricordo possa trasmettere alla Nostra Comunità, così duramente colpita e provata da questa emergenza, fiducia, speranza e forza”.