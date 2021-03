Il Covid non ferma Nicola e Angela: a Lido del Sole apre i battenti “Bamboo”

Rilevano un vecchio bar-tabaccheria e lo rimettono a nuovo, pronti ad affrontare questa nuova avventura: nel Gargano una storia controcorrente

Rodi Garganico (FG)- Il Covid ha spezzato le braccia di molti. Oltre quelli che hanno avuto lutti a causa di questo virus micidiale, le imprese, anche a causa delle restrizioni, sono quelle che ne hanno subito maggiormente gli effetti devastanti. Molte di esse hanno resistito e stanno lottando per non morire dopo anni di attività e sacrificio; altrettante hanno chiuso definitivamente, sfiancate dall’attesa di una normalità interrotta e sospesa a tempo indeterminato. Storie di straordinaria pandemia, inevitabili e tristi.

Però, come in tutte le storie, c’è sempre qualcosa che si muove, che si illumina di speranza; e c’è qualcuno che questa lucina di un faro lontano riesce a vederla anche tra la nebbia della tempesta e le onde impetuose.

Nicola e Angela non solo non si sono arresi in attesa del naufragio, ma hanno deciso di affrontarlo, questo mare in tempesta: hanno rilevato un vecchio bar-tabaccheria a Lido del Sole e lo hanno rimesso a nuovo, pronti a prenderne il comando ed uscire in mare aperto, affrontando questa nuova avventura.

Nuove luci, nuovi colori, arredamenti freschi come la loro gioventù, motore potente che va ad entusiasmo e vele nuove e resistenti per affrontare tutti i venti, quelli buoni e quelli avversi. Bamboo l’hanno chiamato, perché il bambù è un legno flessibile e duro, tanto morbido quanto resistente.

Perché Nicola e Angela sono come il bambù, flessibili, forti, resistenti; e Dio sa quanta resistenza ci vuole di questi tempi, specialmente per chi come loro ha deciso di continuare ad avere nelle loro orecchie e nel cuore il rumore del nostro mare, quello di Lido del Sole.

E sono morbidi, gentili, cordiali come questa nobile pianta, cantata in questa poesia Buddista:

Sii come il bambù.

Fuori è duro e compatto,

dentro è morbido è cavo.

Le sue radici sono saldamente confitte nel terreno

e s’intrecciano con quelle di altre piante

per rafforzarsi e sorreggersi a vicenda.

Lo stelo si lascia investire liberamente dal vento,

e lungi dal resistergli si piega.

Ciò che si piega è molto più difficile a spezzarsi.

Resisteranno Nicola, Angela e il loro Bamboo Bar. E non si spezzeranno. Buon vento.

Bamboo Bar, tabacchi, edicola, cartoleria

Lido del Sole – Rodi Garganico, via degli Ippocampi (sotto i portici)