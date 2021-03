La Puglia non dimentica: giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie

La Regione Puglia promuove la Giornata pubblicando in allegato l’elenco delle vittime

Il 21 marzo ricorre la ventiseiesima edizione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” organizzata da Libera, rete di associazioni, movimenti e gruppi coinvolti nell’impegno contro la criminalità.

La Giornata, riconosciuta ufficialmente dallo Stato con la legge n. 20 dell’8 marzo 2017, è un momento di riflessione, approfondimento, supporto per i familiari delle vittime innocenti delle mafie, istituita per porre al centro della riflessione collettiva la denuncia delle organizzazioni criminali mafiose e delle connivenze con politica, economia e attività sociali.

“A ricordare e riveder le stelle” è lo slogan adottato per l’iniziativa del 20-21 marzo 2021.

Le stelle rappresentano ogni singola persona che si batte per la giustizia sociale e la legalità democratica, diventando faro ed esempio al quale guardare con coraggio.

La Regione Puglia associandosi alle attività con l’iniziativa “La Puglia non dimentica”, forte della sua presenza nel campo dell’antimafia sociale e del contrasto alla criminalità promuove la Giornata pubblicando in allegato l’elenco delle vittime. Nel solco delle azioni a sostegno e a testimonianza delle attività di promozione svolte a livello regionale, mirate al riscatto della legalità, questo contributo intende adeguarsi alle disposizioni imposte dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021.

Leggere i nomi delle vittime sarà il modo di far rivivere di tutti quegli uomini e donne, bambini e bambine, simbolo della lotta alla criminalità ma anche ricordare le vite di chi, per caso, si è ritrovato coinvolto in attentati e omicidi di stampo mafioso.

Ecco l’elenco delle vittime innocenti delle mafie

Approfondisci l’iniziativa su Libera