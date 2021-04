Tulipani e nasi rossi, la “medicina” del sorriso arriva anche nell’ospedale di San Severo

Il progetto di Giuseppe Savino raggiunge nuove corsie con l’aiuto dei clown dottori. La Presidente de Il Cuore Foggia, Jole Figurella: “Questi fiori colorati e bellissimi allieteranno i pazienti e il personale sanitario durante le festività pasquali”.

I tulipani della “Cascina Savino” sono arrivati anche all’ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo. La consegna ai reparti è avvenuta grazie a “corrieri speciali”, i clown dottori dell’associazione Il Cuore Foggia.

“Un particolare ringraziamento – sottolinea la presidente, Jole Figurella – va a Giuseppe Savino, ideatore del primo hub rurale pugliese denominato ‘Vazapp’, che ha messo a disposizione i ‘tulipani sospesi’ che fanno parte del progetto solidale Agricoltura delle relazioni. Questi fiori colorati e bellissimi potranno allietare i pazienti e il personale sanitario durante le festività pasquali”.

In mattinata, ad attendere i nasi rossi in Direzione Sanitaria, c’erano il Direttore del Presidio, Antonietta Costantino, il Direttore del Dipartimento di Medicina, Angelo Benvenuto e il dott. Alessandro Scelzi.

La referente SS. URP ASL FG, Patrizia Grippa ha immortalato questo momento di gioia e di speranza. “La scelta del tulipano – aggiunge Jole Figurella – non è casuale. Nel linguaggio dei fiori, il simbolo del tulipano è quello di ‘amore vero’. Ma non si esaurisce solo in questo significato: varia con il colore dei suoi petali. Il tulipano giallo ricorda il sole, la luce e – insieme con gli altri – lancia il messaggio di ‘sole nel tuo sorriso’”.

Dei 50mila bulbi coltivati da Giuseppe Savino, circa 10mila sono destinati a ospedali e case di cura dove uomini e donne combattono in prima linea la battaglia contro il Covid.