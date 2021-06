Da oggi la Puglia è in zona bianca: ecco cosa cambia

Scompare il coprifuoco. Si potrà circolare liberamente senza limiti orari. Via libera a matrimoni e feste, ma con il green pass

Da oggi 14 giugno la Puglia è in zona bianca come pure la Lombardia, il Lazio, il Piemonte, l’Emilia Romagna e la provincia autonoma di Trento. Con questi ultimi cambi di colore diventano 13 le regioni nella fascia più bassa di rischio covid, con regole meno rigide e niente coprifuoco (la scorsa settimana, infatti, erano già passate dal giallo a bianco Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna che si erano, a loro volta, aggiunte ad Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria).

Zona bianca, quindi, per circa due terzi degli italiani. Sono infatti circa 40,5 milioni gli italiani che da oggi vivranno in regioni dove le restrizioni sono ridotte al minimo: smettono infatti di applicarsi le misure che regolano tutte le attività nelle altre zone, compreso il coprifuoco che nel resto d’Italia sparirà il 21 giugno. In vigore restano sostanzialmente l’obbligo del distanziamento di almeno un metro, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani e il divieto di assembramento, sia all’aperto che al chiuso. Nelle attività di ristorazione il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per un massimo di 6 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

A differenza delle zone gialle, chi è in zona bianca potrà organizzare feste private successive a cerimonie religiose o civili, dunque matrimoni, cresime, comunioni, battesimi ma anche compleanni, feste di laurea e anniversari. Per parteciparvi però (esattamente come avverrà in zona gialla a partire da martedì 15 giugno) bisognerà avere una delle 3 certificazioni verdi previste dai decreti attualmente in vigore:

– certificato di vaccinazione (che ha validità 9 mesi a partire dal completamento dell’intero ciclo, oppure dal 15esimo giorno dopo la prima dose fino alla somministrazione della seconda);

– certificato di guarigione, che ha validità 6 mesi;

– tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la partecipazione all’evento.

A controllare le certificazioni, secondo il dpcm che verrà approvato nei prossimi giorni, saranno “i soggetti che erogano i servizi” nonché “i pubblici ufficiali”.

Via libera a matrimoni e feste, ma con il green pass, al ristorante non più di 6 al chiuso. Due terzi d’Italia passano da oggi in zona bianca mentre il trend dei contagi da nuovo coronavirus continuano a diminuire. “Spero che il 95% degli italiani sia in zona bianca nei prossimi 7 giorni”, dice il ministro Speranza. Obiettivo zero morti nella consapevolezza che l’arma decisiva contro la pandemia resta la campagna vaccinale. Nelle zone gialle resta il coprifuoco a mezzanotte fino al 21 giugno.

In sintesi, ecco come comportarsi nelle regioni in zona bianca a partire dal 14 giugno:

– Circolazione: in zona bianca è consentita senza alcun limite di orario e motivazione

– Restano valide le seguenti misure di prevenzione: uso della mascherina, distanziamento interpersonale, igienizzazione delle mani

– Spostamenti: consentiti gli spostamenti in ingresso e in uscita verso le regioni in zona bianca e gialla, nei limiti orari previsti per ciascuna zona. Chi è in possesso di Certificazione verde Covid-19 si può spostare da/verso regioni in zona arancione e rossa, nei limiti orari previsti per ciascuna zona

– Attività e Servizi: tutte le attività riaprono nel rispetto dei protocolli di sicurezza

– Chi è in possesso di Certificazione Verde può: spostarsi da/verso regioni in zona arancione e rossa nei limiti orari previsti per ciascuna zona; partecipare a feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, es. matrimoni, battesimi e comunioni; far visita a ospiti nelle strutture residenziali RSA

– Ristorazione: consentite le attività di ristorazione con consumo al tavolo. Negli spazi al chiuso i tavoli possono ospitare al massimo 6 persone. Nessun limite se al tavolo sono tutti conviventi

Risposte alle Domande frequenti sul sito di Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri